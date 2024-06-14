Sağlık

Evde baygın bulunan kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da evde baygın bulunan kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinde ikamet eden S.A.adlı kadın yakınları tarafından evinde baygın halde bulundu. Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın için Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı ait ambulans helikopter Ladik ilçesine gitti. Ambulans helikopter ile Samsun'a getirilen S.A. kara ambulansına nakledilip Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.