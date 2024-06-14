Evde baygın bulunan kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Sağlık

Evde baygın bulunan kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Samsun'un Ladik ilçesinde ikamet eden S.A.adlı kadın, evinde baygın halde bulundu. Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Ladik ilçesine gönderildi ve kadın Samsun'a getirilerek kara ambulansıyla hastaneye nakledildi.

14.06.2024 18:35
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Evde baygın bulunan kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da evde baygın bulunan kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinde ikamet eden S.A.adlı kadın yakınları tarafından evinde baygın halde bulundu. Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın için Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı ait ambulans helikopter Ladik ilçesine gitti. Ambulans helikopter ile Samsun'a getirilen S.A. kara ambulansına nakledilip Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Evde baygın bulunan kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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