Evde Sağlık Birimi ekipleri, karla kaplı köylere giderek hastaları tedavi ediyor
14 Mart Tıp Bayramı'nda karlı ve çamurlu yolları aşarak hastalara şifa dağıtıyorlar
MUŞ - Muş'un yüksek kesimlerindeki karlı ve çamurlu yolları aşarak köylere giden Evde Sağlık Birimi ekipleri, hasta ve yaşlılara şifa dağıtmaya devam ediyor.
Muş'ta karla kaplı köylere giderek hasta ve yaşlılara sağlık hizmeti veren Evde Sağlık Birimi ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı'nda da karla kaplı yolları geçerek hastalara ulaştı. Zorlu coğrafyaya rağmen özverili bir şekilde çalışarak merkez ve bağlı köylerindeki yaklaşık bin 800 hastaya sağlık hizmeti sunan kahramanlar, 9 kişiden oluşan 3 ayrı ekiple hareket ederek hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Her gün uzun mesafeleri aşarak yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik hastaların sağlık durumunu düzenli olarak takip eden ekipler, gerekli tıbbi müdahaleleri sağlayarak hastalara şifa dağıtıyorlar.
Sağlık ekipleri, merkeze bağlı Keçidere ve Elçiler köyüne giderek kalp yetmezliği olan Rahmetullah Tuğlacı ve nöropatik rahatsızlığı bulunan Fatma Çakır'ı tedavi etti. En ücra köylere ulaşan sağlık ekipleri, muayene ettikleri vatandaşın hayır duasını alıyor.
Muş Devlet Hastanesinden yaklaşık 50 kilometre uzaktaki Elçiler ve Keçidere köylerine geldiklerini söyleyen Evde Sağlık Birimi sorumlusu Dr. Ömer Faruk Uysal, 3 ekip olarak görev yaptıklarını belirterek, "Hastaların son durumunu değerlendirdik. Tekrar hastanemize döneceğiz. Evde Sağlık Birimi'ne kayıtlı yaklaşık 1800 hasta var. Muş merkeze bağlı bütün köylerdeki evde sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan tüm hastalara biz bakıyoruz. Öncelikle hastalar bakanlık numarasından bir talep oluşturuyorlar. Biz onlara ilk izlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu hastaların evde sağlık hizmetine ihtiyacı olup olmadığını hekim olarak değerlendiriyoruz. Hastaları sistemimize kaydettikten sonra bizden randevu alabiliyorlar. Biz onlara belirttiğimiz tarihte gidip ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. 3 ekip olarak görev yapıyoruz. Müdahale, pansuman ve nakil ekibimiz var" dedi.
Meslektaşlarının bayramını da kutlayan Dr. Uysal, "Bu hastaların poliklinik kontrolü gerektiğinde onları hastaneye taşıma konusunda da yardımcı oluyoruz. Hastanemiz bünyesinde çalışan uzman doktorlarımıza teşekkür ederiz. Kendileri de bize kayıtlı hastaların tanı ve tedavilerinde ve takiplerinde son derece yardımcı oluyor. Hastalara mümkün olduğu kadar yardımcı olup işlerimizi kolaylaştırıyorlar. Elimizden geldiği kadar bütün köylere ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah hep birlikte mesleğimizi hakkını vererek huzur ve sükunet içinde gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.
Kalp yetmezliği olan Rahmetullah Tuğlacı da, "Bu hizmetten çok memnunum. Ne zaman hastaneye telefon açtığımızda hemen ekip gönderiyorlar ve tedavimi yapıyorlar. Devletimizin bize sağladığı bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
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İzmir Tabip Odası üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende konuşan İzmir Tabip Odası Süleyman Kaynak, sağlık hizmetlerinde hekimlerin ve sağlık personelinin fedakarlıklarını vurguladı. Kaynak, Atatürk'ün sağlık devrimine olan inançlarını sürdüreceklerini belirtti. Törenin ardından hayatını kaybetmiş sağlık çalışanları için denize karanfil bırakıldı.
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla işletmelerde sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Marketlerde satılan ramazan kolileri, fırın, pastane, şuruplu tatlı ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik veriliyor. Gıda güvenliğinin sağlanması için resmi kontrol ve denetimler ise 5996 Sayılı Kanun kapsamında yürütülüyor. İl Müdürü Oktay Öcal, vatandaşların sorunları için ALO GIDA 174 hattını aramalarını ve denetimlerin etkinliğini artırmalarını istedi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Çiftçi, tıp bayramının vatan işgaline karşı savunulan bağımsızlık ruhunun sembolü olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve vatandaşların sağlığının korunması için yapılan çalışmalara değindi. Ayrıca, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Tıp Bayramı'nı kutladı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aktaş, mesajında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayarak, sağlık alanında kaydedilen ilerlemeler ve yapılan yatırımlarla modern hastanelerin vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti. Aktaş, hekimlerin kutsal vazifelerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade ederek, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.
Kuşadası Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentteki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, doktorlar ve çalışanların bayramını kutladı. Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol ve Özel Kalem Müdürü Cevat Göğez, Başkan Ömer Günel adına çalışanlara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmetlerini sürdürüyor. Merkezde çocuklara psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi ve tedavi işlemleri sunulmaktadır.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayarak, 'Müreffeh, çağdaş bir toplum ve güçlü bir devlet olabilmenin ön şartlarından birisi sağlıklı bireylere sahip olmaktır' dedi. Başkan Yılmaz, mesajında sağlık çalışanlarının özveri ve inançla çalışmalarına devam edeceklerine inandığını belirtti.
Tekirdağ'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Şenol Özcan, sağlık çalışanlarının özveriyle görevlerini sürdürdüğünü vurgulayarak, şiddetsiz ve güvenli bir toplum için birlik olunması gerektiğini belirtti. Törene, belediye başkanı, üniversite profesörü, sağlık çalışanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ni ziyaret etti. Meslektaşlarıyla buluşmasında sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınayan Başkan Tugay, 'Sağlık çalışanlarının her türlü hak arayışı mücadelesinde yanlarında olacağım' dedi.
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