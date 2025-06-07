Ferdi Zeyrek'e Kalp Masajı ile Hayat Verildi - Son Dakika
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Sağlık

Ferdi Zeyrek'e Kalp Masajı ile Hayat Verildi

07.06.2025 14:22
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Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapıldı; yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Manisa'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi, uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu açıklama yaptı. Prof. Dr. Topçu, "Dün akşam itibarıyla, saat 23.11 civarında başkanımız evinde bulunan motorun içindeki sudan kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle çarpıldı. Olay sonrası doktor ve ekibi tarafından yapılan müdahale sonucunda, yaklaşık 20-25 dakika temel yaşam desteği uygulanarak hastanemize getirildi. Hastanemize geldiğimiz andan itibaren dakikalar içinde kalp canlandırma işlemlerine devam ettik. Hastamızın kalp durması oldukça dirençliydi ancak ısrarlı ve düzenli müdahalelerimiz sonucunda 50'nci dakikada anlamlı bir yanıt aldık. Bu yanıt, vücutta tansiyonu oluşturabilecek kaliteli bir atım şeklindeydi ve bu durum bizleri memnun etti. Hastamızı vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım sürecinde kalp tansiyonunu desteklemek amacıyla ilaç tedavisi devam etti, ayrıca solunum cihazına bağlandı" dedi.

'OKSİJENLENME DÜZELDİ VE TANSİYON BASINCI SAĞLANDI'

Prof. Dr. Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak ilerleyen süreçte, tansiyon ve oksijen seviyelerinde bozulmalar meydana gelmesi nedeniyle daha ileri bir tedavi yöntemi uygulamaya karar verdik. Bu yöntem, vücut dışı membran oksijenasyonu (ECMO) olarak adlandırılan ve kanın vücut dışında oksijenlenip tekrar dolaşıma verilmesini sağlayan bir yöntemdi. Bu karar, yoğun bakım uzmanları, anestezi uzmanları, kardiyologlar ve acil hekimleri tarafından ortaklaşa verildi. ECMO için gerekli malzemeler İzmir Şehir Hastanesi'nden temin edildi ve gece yarısından sonra, sabah 05.30 civarında uygulamaya başlandı. Hastamız ECMO tedavisine olumlu yanıt verdi; oksijenlenme düzeldi ve tansiyon basıncı sağlandı. Ancak, hastamızın geçirdiği hipoksi ve canlandırma süreci nedeniyle bazı organlarda hasarlar oluştu. Bunlardan biri de böbrek fonksiyonlarının yetersiz kalmasıydı. Bu nedenle, yoğun bakımda uygulanabilen diyaliz benzeri replasman tedavisi başlatıldı. Edindiğimiz bilgilere göre, hastamızın idrak fonksiyonlarında da iyileşme gözlemlenmektedir. Şu an itibariyle başkanımızın tüm tedavileri, yoğun bakım süreci planlandığı ve gerektiği şekilde devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik veya yeni bir bilgilendirme olursa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz."

'HER GELEN HABER BİR ÖNCEKİNDEN DAHA İYİ GELİYOR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı açıklamada, "Tüm sağlık emekçilerine teşekkür ediyoruz. 112 Acil Servisimize ve Manisa'daki tüm kamu görevlilerine, Sayın Valimizin şahsında teşekkür ediyoruz. Dün olay gerçekleştiği andan itibaren Manisa'da herkes yüreği ağzında, gözü uykusuz Ferdi Başkanın sağlık durumunu takip ediyor. Sevmeyenin olmadığı, oy vermeyenin bile üzüntü beyan ettiği, herkesle barışık, özellikle de yoksullardan, toplumun bütün kırılgan kesimlerinden bugüne kadar çok dua almış Manisa'nın bir evladı. Emin olun, bence yaşamakta olduğumuz mucizenin en önemli sebebi de o. 70 dakika kalp masajı ve hiç cevap vermeyen bir kalbin 70 dakika sonra çalışmaya başlaması gerçekten bir mucize. Ne oluyorsa vatandaşlarımızın, Ferdi Başkanın dokunduğu yoksulların, çocukların, garibanların duasıyla oluyor. O yüzden dualarını kimse eksik etmesin. Yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve en iyi şartların sağlandığını biliyoruz. Bu, elbette 'Her şey yoluna girdi, bundan sonra çok iyi olacak' demek değil. Orada ihtiyatlı konuşmak ve bir umudu muhafaza ederek beklemek durumundayız. Ama her gelen haber bir öncekinden daha iyi geliyor. Biz de Ferdi Başkanı tanıyoruz. Çocukluğundan beri bütün Manisa'nın tanıdığı arkadaşımız çok dirençlidir, çok inançlıdır, çok kararlıdır, kolay kolay bir işin peşini bırakmaz. İlk kez böyle bir tablo yaşıyoruz ama Ferdi'nin tedaviye verdiği reaksiyon, doktorlarımızın verdiği bilgiler bizim normal hayatta yaşadığımız Ferdi'nin reaksiyon biçimleriyle uyumlu. O yüzden iyi olacak" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Ferdi Zeyrek'e Kalp Masajı ile Hayat Verildi - Son Dakika

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