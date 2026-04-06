Filistin Sağlık Sektörü Zorluklarla Mücadele Ediyor

06.04.2026 20:27
Filistin'deki sağlık durumu, İsrail saldırıları ve mali kriz nedeniyle ciddi tehditler altındadır.

Filistin'de sağlık sektörünün, İsrail'in Gazze saldırıları, abluka ve hükümetin mali krizinin etkileri gibi birçok zorlukla mücadele ettiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, ülkenin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık, kaynakların sınırlılığı ve İsrail'in mali abluka uygulaması nedeniyle, temel sağlık hizmetlerinin sunumunda Filistin Hükümetinin ciddi zorluklar yaşadığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Batı Şeria'daki hastanelerde bin kişi başına 1,3 yatak düşmesinden dolayı, sağlık sisteminin yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bunun özellikle de acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde kapasiteyi zorladığını belirtti.

Bakanlığın açıklamasına göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki kısmi ya da tümüyle olmak üzere 1800'den fazla sağlık alt yapı tesisi yıkıldı. Uluslararası tahminlere göre, sektördeki zarar 1,4 milyar dolara kadar çıktı.

Ekonomi ve Kalkınma İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 2025 verilerine göre, üye ülkelerdeki hastanelerde bin kişiye düşen yatak sayısı 4,2 olarak belirtiliyor.

Zorlukların üstesinden gelme çabaları

Bakanlık, Filistin'de kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların arttığını ve ölüm nedenlerinin yaklaşık % 65'inin bu hastalıklardan oluştuğunu vurguladı.

Özellikle Gazze Şeridi'nde su şebekeleri de dahil olmak üzere, altyapının tahrip edilmesine dikkat çeken bakanlık, yaşam koşullarındaki kötüye gidiş nedeniyle salgın riski nedeniyle uyarıda bulundu.

Harcama verimliliğini artırarak, personel ve altyapıya yatırım yaparak sağlık sisteminin dayanıklılığını güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakanlık, zorlukların üstesinden gelmek için uluslararası desteğin artırılması çağrısında bulundu.

-Filistin'de mali açık 4 milyar doları geçti

Filistin Maliye Bakanı Estefan Anton Selame, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin Hükümetinin gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'lik oranına el koyduğunu ve bunun temel hizmetlerin sunulması ve maaşların ödenmesini engellediğini duyurmuştu.

Filistin yönetimi, 2019 yılından bu yana mali kriz yaşıyor. Resmi verilere göre, söz konusu kriz, 2025 yılında katlanarak büyüdü ve açık yaklaşık 4,26 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Fatih'te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
