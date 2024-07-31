Fındık hasat mevsimi yaklaşırken göğüs hastalıkları uzmanından önemli uyarılar - Son Dakika
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Sağlık

Fındık hasat mevsimi yaklaşırken göğüs hastalıkları uzmanından önemli uyarılar

Fındık toplama mevsiminin yaklaştığı bu günlerde uzmanlar, astım, alerjik astım, alerjik nezle ve aşırı duyarlılık zatürresi olan akciğer hastalarının fındık bahçelerine girmemesi gerektiğini belirtti. Fındıkla ilgili tozun solunması, bu hastalara zarar veriyor ve hastalıklarının alevlenmesine yol açıyor. Bu nedenle akciğer hastalarının bu tür ortamlarda bulunmaması önemlidir.

31.07.2024 23:12
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Fındık hasat mevsimi yaklaşırken göğüs hastalıkları uzmanından önemli uyarılar

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü:

" Astım, alerjik astım, alerjik nezle ve aşırı duyarlılık zatürresi olan akciğer hastaları hasat sezonunda fındık bahçelerinden uzak dursun"

TRABZON - Fındık toplama mevsiminin yaklaştığı bu günlerde uzmanlar akciğer hastalığı olan kişilerin fındık bahçelerine girmemesi gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Fındık hasadı tüm aile fertleri tarafından yapılıyor. Bu aile fertleri içerisinde fındık hasadı sırasında orada herhangi bir iş yapmayan ancak oraya gelen aile üyeleri var. Özellikle astım, alerjik astım, alerjik nezle ve aşırı duyarlılık zatürresi olan akciğer hastalarının maalesef bu ortamda bulunmaması gerekiyor. Çünkü o ortamda fındıkla ilgili tozun solunması, bu hastalara zarar veriyor ve o kişilerin hastalıklarının alevlenmesine yol açıyor. Bu kişiler mevcut tedavilerine rağmen sorun yaşayabilir, akut alevlenmeye girebilirler, bu durum o kişiler için sorun oluşturabilir" dedi.

Fındığın gerek toplanması, gerek patoz işlemi, yere serilmesi ve yerden kaldırılması, çuvala konması ve çuvaldan boşaltılması gibi her türlü tozun ortama savrulduğu yerlerde astım, alerjik astım, alerjik nezle ve aşırı duyarlılık zatürresi olan akciğer hastalarının bulunmaması gerektiğinin altını çizen Özlü, "Kişi 'ben yapmıyorum, hiç bir işle uğraşmıyorum, sadece ortamda bulunuyorum' dese bile o ortamda bulunmaması gerekiyor. Çünkü bu ortamlarda gerek fındık ile ilgili polenler, gerek funguslar, bazı mantarlar, küf mantarları ve bazı toksinler ortama savruluyor. Bunların havada solunması hem alerjik hastalıkları, hem astımı, hem de aşırı duyarlılık zatürrelerini artırabilir ve sorunlara yol açabilir. O açıdan lütfen akciğer hastaları bu tür ortamlarda bulunmasınlar. Çünkü biz bu dönemde bu hastalarımızın sıklıkla acil servislere başvurduğunu, polikliniklere geldiğini görüyoruz ve hastaneye yatışı olanlarda da artış görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Alerjik Nezle, Astım, Astım, Tarım, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fındık hasat mevsimi yaklaşırken göğüs hastalıkları uzmanından önemli uyarılar - Son Dakika

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