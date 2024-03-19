Galler Prensesi Kate Middleton, alışveriş yaparken görüntülendi

Aylardır kamuoyu karşısına çıkmamasının ardından hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Galler Prensesi Kate Middleton, hafta sonu eşi Prens William’la Sheffield’da alışveriş yaparken görüntülendi.
İkilinin videosunu ve fotoğraflarını The Sun gazetesi yayımladı.
Galler Prensesi görüntülerde, rahat ve gülerken görülüyor.
Kate Middleton bu yılın başlarında karnından ameliyat olduktan sonra bir süre kamuoyu karşısına çıkmamıştı.
Bunun üzerine Prenses hakkında çok sayıda komplo teorisi ortaya atılmıştı.
Kate Middleton’ın üzerinde oynanmış bir fotoğraf paylaşması ve daha sonra özür dilemesi de bu teorilerin artmasına yol açmıştı.
Sun’ın paylaştığı görüntülerde rahat ve sağlıklı gözükmesi, Prenses hakkındaki spekülasyonları sonlandırabilir.
Ancak BBC radyosuna konuşan İngiltere Kraliyet Ailesi uzmanı Caroline Aston’a göre son görüntüleri de sosyal medyada yeni komplo teorilerine yol açma ihtimali var.
Aston, yaşananların Kate’in iyileşme sürecine yardımcı olmayacağını söyledi:
“İyileşme, zaman alan ve zor bir süreçtir. Dahası zihinsel olarak da bir mücadele gerektirir.
“Dürüst olmak gerekirse son olayların Prenses'in iyileşmesine katkı sunduğunu düşünmüyorum.”
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Samsun'da Sağlık Bakanlığı tarafından 80 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi uygulaması, 9 ayda bin hastaya hizmet verdi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekip, 80 yaş ve üzeri bireyleri evlerinde ziyaret ederek tedavilerini gerçekleştiriyor. Evde tedavisi yapılamayan yaşlılar ise hastanede muayene edildikten sonra tekrar evlerine götürülüyor. Bu hizmet kapsamında evde muayene, tetkik alımı, pansuman, rehabilitasyon, fizik tedavi, psikolog ve diyetisyen hizmetleri sunulmaktadır. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Prof. Dr. Erdinç Yavuz, 9 ayda bin hastaya hizmet verdiklerini ve daha fazla yaşlıya ulaşmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.
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Sivas'ta yaşayan 15 yaşındaki Dilara Durmuş, hayvancılıkla uğraşırken yem karma makinesine saçlarını kaptırması sonucu derisi kopmuştu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen 8 saatlik başarılı operasyonla Dilara, saçlarına kavuştu. Prof. Dr. Mehmet Dadacı ve ekibi, mikrocerrahi yöntemlerle kopan saçlı deriyi dikti. Durmuş, 1 aylık tedavisinin ardından taburcu edildi. Operasyon olmasaydı, hayatı boyunca peruk takmak zorunda kalacaktı.
Oruç tutmanın bir saatlik yürüyüşe eş değer olduğunu belirten Diyetisyen Gülsüm Hazman, orucun kalp sağlığına da olumlu etkilerinin bulunduğunu belirtti. Oruç tutmanın hem bedene hem de ruha iyi geldiğini söyleyen Hazman, orucun vücutta bir onarım sağladığını ve bağışıklık sistemini yenilediğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler'in desteklediği rapor, Gazze'de kıtlığın yaklaştığını ve nüfusun tamamının felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti. Gazze'deki 2.2 milyon kişi yeterli gıda bulamazken, kuzeydeki kıtlığın Mart-Mayıs 2024 döneminde başlaması bekleniyor. İsrail, 'açlığı savaş aracı olarak kullanmakla' suçlandı. Rapor, İsrail'in Gazze'yi geniş çapta yok etmesi ve yardımı kısıtlaması nedeniyle kıtlık koşullarının yayılacağını ifade etti.
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