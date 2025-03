Gaziantep'te Down Sendromu Farkındalık Günü Kapsamında Anlamlı Sergi Açıldı

Gaziantep'te Down Sendromlu bireylerden anlamlı sergi

GAZİANTEP - 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Liv Hospital Gaziantep'te özel bir sergi açıldı. Sergide, down sendromlu çocuklar ve gençlerin hazırladığı resim, el işi ve sanat eserleri yer aldı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki down sendromlu öğrenciler tarafından hazırlan resim, el işi ve sanat eserlerinin yer aldığı sergi Liv Hospital Gaziantep'te açıldı. Serginin açılışı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Yılmaz Kayalı ve Liv Hospital Gaziantep Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Can Kürkçüoğlu tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Liv Hospital Gaziantep Başhekimi Prof. Dr. Kürkçüoğlu, bu tür organizasyonların farkındalık oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"Bu kültürü yükselteceğiz ve Türkiye'nin her yerine yayacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bugünle ilgili 21 Mart Down Sendromlular günü diyoruz da sanki Down Sendromlular bir gün için varlar gibi. Bir bakış hasıl olmuş ancak 21 Mart'ın ifadesi Down Sendromluların farkındalık günü olduğunu bugün onlarla ilgili nasıl daha verimli bir ortam oluşturabiliriz, onların varlığını, başarısını, çalışmalarını, beraber yaşama kültürünü nasıl yayabiliriz düşüncesiyle belediyemize bağlı Engelsiz Yaşam Merkezimizin müdürü ve ekibiyle birlikte bugün ilimizin önemli bir yerinde bugünün anlamını icra ediyoruz. Liv Hospital Gaziantep'te bir farkındalık sergisi açtık. Bu serginin büyük sahipleri tabii ki öğretmenlerimiz, öncülerimizdir. Bizim yol arkadaşlarımızdır ve bizim engellerimizin büyükleri olduğu kadar temsilcileri, öğretenleridir. Bu vesileyle öğretmenlerimizle birlikte Down Sendromlu çocuklarımızın yapmış oldukları resimleri, eserleri Liv Hospital Gaziantep'in şirin salonunda açılan bu sergiyi sizlerle birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Biz bugünkü 21 Mart'ı beraber yaşama kültürünün farkındalığını artırmak adına bu sergiyi, bu hastanemizin işbirliğiyle sergiledik. İnşallah bu kültürü yükselteceğiz. Türkiye'nin her yerine yaymaya devam edeceğiz" dedi.

"Erken tanı ve erken müdahaleyi çok önemsiyoruz"

Down Sendromu Farkındalık Gününde düzenlenen sergi ile ilgili konuşan Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Yılmaz Kayalı, down sendromunda erken tanıya da dikkat çekti.

Kayalı, "Bugün 21 Mart. Aslında Down Sendromlar Günü ama biz bu günü Sevgi Günü olarak adlandırıyoruz. Çünkü bizim için çok pozitif bir gün. Neşeli bir gün. Bu çocuklarımız gerçekten hayatın her evresinde her şeyi yapabilecek donanım ve kapasiteye sahipler. Biz merkez olarak erken tanı ve erken müdahale çok önemsiyoruz. Eğitime erken başlayan her bir çocuğun aslında bizler gibi normal bir birey haline dönüştüğünü ve yapabileceklerinin bir sınırının olmadığını aslında toplumda gözlemliyoruz. Ben burada emeği geçen hocalarımıza, başkanıma, eğitimci arkadaşlarıma, velilerimize, ailemize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Toplumda amacımız bir farkındalık oluşturmak. Bugün de en güzel örneklerinden birini verdik. İnşallah bunun güzel yansımalarını da göreceğiz hep beraber" ifadelerini kullandı.

"Down Sendromlular toplumumuzun bir parçası"

Liv Hospital Gaziantep Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Can Kürkçüoğlu ise Down Sendromunun toplumumun bir parçası olduğunu dile getirerek düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Prof. Dr. İbrahim Can Kürkçüoğlu, "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü için buradayız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin öğrencilerinin hastanemizde yapmış olduğu etkinliğin sergisini şu anda beraber yapıyoruz. Down Sendromunun toplumumuzun bir parçası olduğunu, bizimle beraber yaşadıklarını, onların da bizlerle beraber aktivasyonlara, etkinliklere katıldığını büyük bir mutlulukla izliyoruz. Böyle güzel günlerin devam etmesini diliyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi'ne, Büyükşehir Belediye'mize, Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın eserlerini hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Sergiyi ziyaret eden aileler, eserleri büyük ilgiyle inceledi. Down Sendromlu gençlerin mutlulukları gözlerinden okunurken, etkinlik boyunca çeşitli gösteriler ve müzik gösterisi gerçekleştirildi.