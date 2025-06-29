Gazze'de 22 Aylık Şam'ın Yetersiz Beslenme Savaşım - Son Dakika
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Sağlık

Gazze'de 22 Aylık Şam'ın Yetersiz Beslenme Savaşım

29.06.2025 11:18
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22 aylık Şam Kıdeyh, Gazze'deki abluka nedeniyle yetersiz beslenme ve sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Gazze'de uyguladığı sıkı ablukanın minik kurbanlarından 22 aylık Şam Kıdeyh, akut yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.

Minik Şam, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve ablukasından etkilenen binlerce çocuktan sadece biri. Yaklaşık 1 ay önce bir saldırıda babasını kaybeden Şam, şu an Han Yunus'un Mevasi bölgesinde bir çadırda annesi ve ablasıyla yaşıyor.

Karaciğer büyümesi (hepatomegali) ve akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan Şam, 2 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen sadece 4,5 kilo. Gazze'de sağlık sistemi çöktüğü için tedavi olamıyor, sınırların kapalı olmasından ötürü de yeterli beslenemiyor.

Çadırdaki olumsuz hava koşullarının ve "açlığın" bitap düşürdüğü Şam sürekli ağlıyor. Anne İslam Kıdeyh ise kızının bu hali karşısında çaresiz bir şekilde ilgili makamlara kızını kurtarmaları için yardım çağrısında bulunuyor.

İlaç ve gıda yok

Şam'ın muzdarip olduğu hastalıklardan ötürü hastanede bir süre kaldıklarını ancak tedavi imkanı olmadığı için çadıra geri döndüklerini söyleyen anne İslam, "gıda, mama ve bebek bezi" bulmakta zorluk çektiğini dile getirdi.

Gazze'deki gıda fiyatlarının çok yüksek olduğunu, her şeye de ulaşamadıklarını kaydeden anne, "Kalsiyum ve vitamin gibi ilaçlar artık bulunmuyor. Şam, diş çıkarıyor ama kalsiyum eksikliğinden ötürü dişlerinin rengi değişiyor." dedi.

Annesi çocuğunun üstünü değiştirmeye korkuyor

"Üstünü değiştirirken korkuyorum. Göğüs kafesindeki kemikler çok belirgin. 9 yıl sonra dünyaya gelen Şam'ı kaybetmek istemiyorum." ifadelerini kullanan Filistinli anne, AA kameraları aracılığıyla vicdan ve merhamet sahibi insanlara seslendi.

Refah Sınır Kapısı, Mayıs 2024'ten bu yana tamamen kapalı. Ağır yaralıların dışarı çıkışına nadiren ve Dünya Sağlık Örgütünün onayıyla izin veriliyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Rantisi Hastanesi ile güneydeki Nasır Hastanesinden 19 Haziran'da "mamaların tükendiği ve 48 saat içinde bebek ölümlerinin yaşanabileceği" uyarısı yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de 20 Haziran'da, Gazze'de yetersiz beslenen çocuk sayısının endişe verici düzeyde arttığı uyarısında bulunmuş ve sadece mayıs ayında 6 aylıktan 5 yaşına kadar olan 5 bin 100 çocuğun, akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi 28 Haziran'da yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Sağlık, İsrail, Dünya, gazze, Akut, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gazze'de 22 Aylık Şam'ın Yetersiz Beslenme Savaşım - Son Dakika

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