Gazze'de Bebek Mamaları Tükendi - Son Dakika
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Sağlık

Gazze'de Bebek Mamaları Tükendi

27.06.2025 11:49
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İsrail’in Gazze'ye kara kapılarını kapatması, yenidoğan bebeklerin sağlığını tehdit ediyor.

İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle tükenen bebek mamaları, yenidoğanların ve özellikle de prematüre bebeklerin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Rantisi Hastanesi ile güneydeki Nasır Hastanesi'nden 19 Haziran'da "mamaların tükendiği ve 48 saat içinde bebek ölümlerinin yaşanabileceği" uyarısı yapıldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de 20 Haziran'da, Gazze'de yetersiz beslenen çocuk sayısının endişe verici düzeyde arttığı uyarısında bulunmuş ve sadece mayıs ayında 6 aylıktan 5 yaşına kadar olan 5 bin 100 çocuğun, akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Gazze'den ve uluslararası camiadan yapılan tüm bu uyarılara ve yardım çağrılarına rağmen dün Nasır Hastanesi'nde 2 bebek daha hayatını kaybetti.

Abluka nedeniyle prematüre bebek sayısı artıyor

Gazze kentindeki Uluslararası El-Hulu Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (Neonatoloji) Başkanı Nasır Bülbül, "Savaş nedeniyle anneler iyi beslenemediği için prematüre bebek sayısında artış yaşanıyor. Bu da yenidoğan ünitesinin yükünü artırıyor. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 12 küvöz var ancak prematüre bebek sayısı 17 ila 20 arasında değişiyor." dedi.

Neonatoloji ünitesinde pek çok sorun yaşadıklarını kaydeden Bülbül, bunlar arasında prematüre bebeklere özel mamaların tükenmesi ve tıbbi malzeme eksikliğinin yer aldığını söyledi.

Bülbül, mamalara alternatif olarak anne sütüne başvurduklarını ancak annelerin de yetersiz beslenmesi nedeniyle bu çözümün her zaman işe yaramadığını aktardı. Doktor Bülbül, son olarak bebeklerin hayatını tehlikeye atan intravenöz (ilaç ya da besinin direkt olarak damar yoluyla verilmesi) çözümlere yöneldiklerini dile getirdi.

7 aylık ve sadece yarım kilo doğdu

Kızı Vetin Ebu Bekir'i henüz 7 aylıkken ve 570 gram ağırlığında dünyaya getiren Gazzeli anne, yetersiz beslenme sorununun anneler ile bebeklerini ne denli etkilediğini anlattı:

"Oğlum 3,5 kilo dünyaya gelmişti. Yiyecek olmadığı için, evde de su taşıma, çamaşır yıkama gibi meşakkatli işler olduğu için bebekler erken doğuyor. Kızım doğduğunda sadece 570 gramdı. 1 aydır küvözde. Şimdi 1,5 kilo. Doktorlar ilk başta öleceğini söylemişti. Yaşamasına onlar bile şaşırdı."

Vetin'in annesi, kızını normal bir şekilde kucağına alamayışından duyduğu üzüntüyü ise "Başlangıçta hastaneye gelip onu görmeye korkuyordum. Sütümü sağıyor ve yolluyordum. Toparlanmaya başladığından beri her gün 2 defa geliyorum. Oğlumda hiç sorun yaşamadım ama kızım bir aydır küvözde ve daha da kalacak." şeklinde ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gazze'de Bebek Mamaları Tükendi - Son Dakika

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