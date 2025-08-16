Gazze'de Yaralı Sayısı 3 Kat Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Gazze'de Yaralı Sayısı 3 Kat Arttı

16.08.2025 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSF, yardım noktalarının ardından Gazze'de yaralı sayısının 3 katına çıktığını açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ABD- İsrail güdümündeki insani yardım dağıtım noktalarının faaliyete geçmesinden bu yana Gazze'de günlük yaralı sayısının 3 katına çıktığını belirtti.

MSF'nin Gazze'deki Tıbbi Koordinatör Yardımcısı Muhammed Ebu Mugaysib'in yaptığı açıklama, MSF'nin Instagram hesabından yayımlandı.

7 Ekim 2023'ten önce zaten kırılgan olan Gazze'deki sağlık sektörünün artık zar zor ayakta durduğunu ifade eden Ebu Mugaysib, sektörün, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarının birer ölüm noktasına dönüşmesinin ardından yeni bir riskle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Ebu Mugaysib, yardım dağıtım noktalarının kurulmasının ardından günlük yaralı sayısının öncesine kıyasla 3 katına çıktığını ifade etti.

Yaralıların çoğunun hastanelere ulaşamadan öldüğünü kaydeden Ebu Mugaysib, "parçalanmış uzuvlar, ciddi enfeksiyonlar, kırık kemikler ve yırtık atardamarlar gördüklerini, bunların hepsinin acil ameliyat ve yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu" aktardı.

Ebu Mugaysib, soykırımın, ameliyat ve yoğun bakım hizmetlerini ciddi şekilde etkilediğini ve bu iki hizmetin ayakta kalan son birkaç hastanede çökmek üzere olduğunu kaydetti.

Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve insani ve tıbbi yardımların kesintisiz bir şekilde girmesi gerektiğine işaret eden Ebu Mugaysib, "Bunlar olmazsa Gazze'de kurtarılacak hiçbir şey kalmayacak: ne hastaneler, ne hastalar ne de gelecek." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Sağlık, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gazze'de Yaralı Sayısı 3 Kat Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun
Osimhen ve Icardi’ye büyük sevgi gösterisi Tribünler adeta çıldırdı Osimhen ve Icardi'ye büyük sevgi gösterisi! Tribünler adeta çıldırdı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı
Bursa’da kuzen kavgası kanlı bitti Bursa'da kuzen kavgası kanlı bitti
Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 22:30:10. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Yaralı Sayısı 3 Kat Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.