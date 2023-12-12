GAZZELİ 68 HASTA VE 61 REFAKATÇİ ANKARA'YA GETİRİLDİ

Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçi MSB'nin 14-0013 kuyruk numaralı askeri uçağı ile Etimesgut Havalimanı'na getirildi. Hasta ve refakatçileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. Bakan Koca, hastaların uçaktan ambulanslara taşınmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 68 hastanın 37'sinin çocuk ve bebek, 31'inin de erişkin hasta olduğunu kaydeden Koca, "Toplam 68 hastanın içinde 4 hastamız kanser hastası, onkoloji hastası. Diğer hasta grubu ağırlıklı travma, ortopedi ve yaralanma grubu olan hasta grubu. Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerimize naklini yapıyoruz. Var olan toplam bildiğiniz gibi 114 hastamız var idi. Şu an toplam, gelen 68 hastayla birlikte 182 hastamız oldu. Refakatçilerle birlikte toplam 359 kişi getirilmiş oldu. ve hastalarımızdan bugüne kadar 2 hastamızı kaybettik. Şu an 6 hastamız yoğun bakımda. Yoğun bakımda olan 2 hastamız ise durumları ciddi entübe durumdalar. Bir hastamız göğüs kanseri, bir hastamız ise mide kanseri tanısı ile takip ediliyor. Biri 63, biri 70 yaşında olan hastalarımız" dedi.

'HASTA NAKİLLERİ DAHA FAZLA OLABİLİR'

Sahra Hastanesi ile ilgili 3 tane bölgenin incelemeye alındığını hatırlatan Koca, "Onları uygun bulmadı arkadaşlarımız. 4'üncü Refah Sınır kapısına daha yakın olan yeri uygun bulduk. Hem Mısır hem İsrail ile olan iletişimimizde onlarca da uygun görüldü. Bunun erken dönemde Sahra Hastanesi'nin kurulum hazırlıkları yapılmaya başlandı. Muhtemelen hafta başı, pazartesi veya salı yine benzer şekilde bir hasta nakli söz konusu olacak. Özellikle Gazze'de sağlık hizmetlerinin her geçen gün verilemediği bir döneme girmiş durumdayız. O nedenle bundan sonraki dönemde hastaların nakli daha fazla olabilir. Onun çalışmalarını güçlü koordinasyon ekibimiz yapıyor. Yani İsrail, Mısır ve Türkiye'nin birlikte oluşturduğu koordinasyon ekibi bu transfer hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

'RİTAL ADINDAKİ YAVRUMUZ DA ANKARA'YA GELDİ'

Bakan Koca, sosyal medyada gündem olan ve iki bacağının da kesilme riski ile karşı karşıya kaldığı küçük kız çocuğuna ilişkin de bilgilendirmelerde bulunarak, "Bugün gelen hastalar içerisinde o çocuk da var. Gelen hastalardan bir tanesi de sizin bahsettiğiniz. Rital adındaki yavrumuz, özellikle her 2 bacağının kesilme durumu söz konusu olan, açık yara ve doku kaybı olan bir yavrumuz. O yavrumuzda bugün gelenler arasında. Onu da yakın takip ediyor olmuş olacağız" diye konuştu.