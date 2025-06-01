Gebe Okulu İle Doğru Bilgiler - Son Dakika
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Sağlık

Gebe Okulu İle Doğru Bilgiler

01.06.2025 16:02
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Düzce'deki gebe okulu, anne ve baba adaylarına doğru bilgiler sunarak eğitim veriyor.

Doğru bilinen yanlışları, gebe okulunda öğrendiler

Anne ve baba adayları bu sınıfta bilgileniyor

DÜZCE - Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı gebe okullarına Düzce'de ilgi giderek artıyor. Doğru bilinen yanlışlar, ilk defa anne ve baba olacak çiftleri bilgilendiriyor. Gebe okuluna hem anne adayları hem de baba adayları katılabilirken, Düzceli Demirbaş çiftçi okul sayesinde bir çok bilgiyi aldı.

Sağlık Bakanlığı ülke genelinde ilk defa anne ve baba olacak çiftlere gebe okulunda eğitimler veriyor. Alanında uzman isimlerle verilen eğitimlerde hem anne adayları hem baba adayları yeni doğacak olan çocuklarına nasıl yaklaşması ile ilgili hem teorik hem de uygulamalı olarak bilgi sahibi oluyor. Ailelerin genellikle doğru bildikleri bir çok yanlışın okul sayesinde bilgilendirildiği okulda çiftler bebeklerini bilgili bir şekilde kucaklarına almayı bekliyor.

"Bir çok şeyi yanlış biliyormuşum"

İlk defa çocuk doğuracak olan anne adayı Zübeyde Sümeyye Demirbaş, hastaneye kontrole gittiğinde gebe okulunu fark ettiğini ve araştırmaları sonrasında başvurduğunu belirterek, " Devlet hastanesine gitmiştim. Orada kapıda 20. Haftadan sonra gebe okuluna gidilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler vardı. Nedir ne değildir diye araştırma yaptım. Daha sonra buraya geldim. Burada hocamız sayesinde etkin bilgiler aldım. Gelmeden önce baya bir şeyi bildiğimi sanıyordum. Ama geldikten sonra bunları yanlış bildiğimi fark ettim. İlk 4 gün sürdü eğitim. Ebemiz sayesinde bir günde eşli eğitim yapmıştık. Çok faydasını gördüm eşimle beraber. Doğrusu her eğitim çıkışında eşime bilgi veriyordum. Bugün bunları yaptık ben unutursam sen mutlaka bana bunları hatırlat demiştim. Eşim buraya benimle birlikte geldiğinde tüm bilgileri sıfırdan yeniden öğrenmiş oldu. Erkekler kadınlara göre bu konulara göre daha az bilgili oluyorlar. Bizler annelik iç güdüsü ile daha fazla araştırıyoruz. Daha fazla ister istemez görerek duyarak bilgi ediniyoruz. Onlar bu konularda daha zayıf kalıyorlar. Bence kesinlikle eşimin bu derecede öğreneceğini tahmin etmiyordum. Bize çok faydalı oldu burası. Kesinlikle imkanı vakti olan herkes gelmeli. Burası devletin sunduğu bir hizmet. Ebemizde sağolsun bu konuda çok iyi eğitimler veriyor. Bence hem anne adayları hem baba adayları buraya gelip eğitim almalılar. Biz aşırı memnun kaldık iyiki gelmişiz dedim" dedi.

"Çok faydalı bir eğitim oldu"

Eşiniz eğitimlere katılmasının ardından kendisinin de ebe tarafından davet edilmesi ile gebe okuluyla tanıştığını ve çok fayda gördüğünü dile getiren Baba adayı Serhat Demirbaş, " Biz her ders çıkışında istişare yapıyorduk. O bana görmüş olduklarını bana anlatmıştı. Bir gün bana hocamız eşli eğitim vermek istediğini anlattı. Bende bu durumu seve seve kabul edeceğimi söyledim. Sonra buraya eğitime geldik. Her akşam derslerden sonra burada bende eğitimi aldım. Doğru bildiğimiz bir çok yanlış varmış. Burada doğrularını öğrendik. Çok faydalı bir eğitim oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Muhakkak gelinmesi gerekiyor. Çocukların altlarını almak mesela bizim doğrumuza göre çocukların ayaklarını kaldırarak altını almayı biliyorduk. Ama orası öyle olmuyormuş. Yan yatırıp altından bezini almamız gerekiyormuş. Burada bunu öğrendim. Annelerde stres hormonu olduğu için gaz çıkartması biraz zor oluyormuş mesela. Bu görevi bizler alacağız. Babalarda veya diğer kişilerde çocukların gaz çıkartması kolay oluyormuş. Günümüz şartlarında da anne yapıyor yada baba yapıyor gibi bir kavram kalmadı. Herkes her işi yapmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Eğitim, Sağlık, Düzce, Baba, Son Dakika

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