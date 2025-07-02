Gemlik Fayı\'ndan Yıkıcı Deprem Beklenmiyor

'GEMLİK FAYI'NIN YAKIN ZAMANDA YIKICI DEPREM ÜRETMESİ BEKLENMİYOR'

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Prof. Dr. Sözbilir, "Son 10 gündür Gemlik kuzeyinde meydana gelen 3- 4.5 büyüklüğündeki depremlerin dış merkezleri, Gemlik Fayı ile Orhangazi Fayı arasındaki dağlık alana denk gelmektedir. Bu alanın güneyindeki Gemlik Fayı'nda 2013 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yapılan paleosismolojik çalışmalarda, fayın geçmişte 1419 ve 1857 depremlerine kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır. Bu tarihsel depremlere göre, fayın yıkıcı deprem tekrarlama aralığı 438 yıl olarak verilmektedir. Bu sonuçlara göre Gemlik Fayı'nın yakın zamanda yıkıcı deprem üretmesi beklenmemektedir. Son günlerde meydana gelen depremler Gemlik Fayı'na bağlı kollarda oluşmaktadır. Bununla birlikte, Gemlik Fayı'nın doğusunda kalan İznik- Mekece Fayı ve Geyve Fayı'nın sismik boşluk sınıfında olduğu değerlendiğinde, bölgedeki sismik tehlike seviyesinin yüksek olduğu düşünülmektedir. Toplam uzunluğu 100 kilometreyi bulan 3 fay segmentinin birlikte kırılması durumunda bölgede büyüklüğü 7'yi aşan depremlerin olması muhtemeldir" dedi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,