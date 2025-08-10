Gençlerde Beyin Kanaması Artıyor! - Son Dakika
Sağlık

Gençlerde Beyin Kanaması Artıyor!

10.08.2025 09:49
50 yaş üstü hastalardan sonra gençlerde beyin kanaması riski yükseliyor, stres ve beslenme etkili.

ADANA Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, 100 binde 10- 15 kişide görülen ve daha çok 50 yaş üzerindeki hastalarda rastlanan beyin kanamalarının hızlı yaşam tarzı, stres ve yanlış beslenme kaynaklı tansiyon yükselmelerine bağlı olarak gençlerde daha sık görülmeye başlandığını belirtti. Ökten, "Bunun önüne geçebilmek için özellikle gençlere sıkıntılı ve stresli ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Genellikle 50 yaştan sonra görülen beyin kanaması, son yıllarda gençlerde daha sık görülmeye başlandı. Sebeplerine dikkati çeken Adana Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, bunların daha çok 'arteriyovenöz malformasyon' ve 'anevrizma' kaynaklı yaşandığını söyledi. Anevrizma, yani kan damarlarının duvarında oluşan baloncuk şeklindeki patolojik genişlemeler kaynaklı yaşanan beyin kanamalarının 100 binde 10 ile 15 kişi arasında görüldüğünü dile getiren Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, "Gençlerde görülme oranı giderek artıyor" dedi.

TANSİYON YÜKSELMELERİ EN BÜYÜK ETKEN

Stres ve yanlış beslenme alışkanlıklarının bu durumu tetiklediğinin altını çizen Doç. Dr. Ökten, "Gençlerin beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, genetiği değiştirilmiş gıda tüketimi, çevresel faktörler, iklim değişiklikleri gibi nedenlerle tansiyon oranlarında ciddi olarak bir yükselme var. Tansiyon yüksekliği eskiye oranla gençlerde daha sık görülüyor. Bu da zamanla damarları zayıflatıyor. Buna bağlı olarak da beyin kanamaları daha sık oranda görülüyor" diye konuştu.

'STRESLİ ORTAM VE GDO'LU GIDALARDAN UZAK DURUN'

Beyin kanamalarının belirtilerini ve alınması gereken önlemleri anlatan Doç. Dr. Ökten, şöyle devam etti:

"Öncelikle çok şiddetli baş ağrısı olur. Daha sonra bulantı, kusma ve bilinç durumunda değişiklikler görülür. Bilinç durumundaki değişiklikte; hafif bir bilinç bulanıklığından ağır komaya kadar değişen bir durum söz konusu olabilir. Vücudun bir tarafında felçlik, gözlerde kayma olabilir. Kişi o sırada sara nöbeti geçirebilir. Bunların tamamını bir arada ya da birkaç tanesini görebiliriz. Bunun önüne geçebilmek için özellikle gençlere sıkıntılı ve stresli ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Obezite günümüzde önemli bir sorun. Obeziteyle birlikte hipertansiyon görülme oranı çok fazla. Obez kişilerin mutlaka en kısa sürede tedaviye başlaması gerekir. Tansiyon yüksekliği varsa hekim ve ilaç kontrolleri sıklıkla yapmalarını tavsiye ediyorum. Mümkün olduğunca genetiği değiştirilmiş gıdalardan uzak durmak, daha sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir."

Kaynak: DHA

