Sağlık

Uzmanlardan GETAT'ta 'Merdiven altı' uyarısı: "Acile başvurular oluyor, çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz"

"Kanamanın durdurulamadığı durumlar meydana geliyor"

"Sepsise sebep olup tüm vücudu da etkileyen vakalar bildirilmiş"

İSTANBUL - Muğla'da uygunsuz şekilde hacamat ve sülük tedavisi yapıldığı tespit edilen alana operasyon yapılırken uzmanlar işlemlerin Sağlık Bakanlığı onaylı noktalarda ehil ellerde yaptırılmasının hayati olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'nden Uzm. Dr. Koray Kılıç, "Ozon tedavisi son 2-3 yıldır çok popüler olmaya başladı, hacamat için de çok büyük talep var. Merdiven altı yerlerde özellikle hacamatta ciddi düzeyde kanama durdurulamayan durumlar meydana geliyor, çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hijyenik olmayan şartlarda yapıldığı için enfeksiyon, sepsise sebep olup tüm vücudu etkileyen vakalar bildirilmiş. Acile çoğunlukla hacamat yaptıktan sonra başvurular oluyor, uzak durulmalı" dedi.

Son yıllarda akupunktur, mezoterapi, ozon ve geçmişten bugüne yıllar boyu uygulanan, halk arasında hacamat olarak bilinen kupa tedavisi giderek ilgi toplarken geçtiğimiz günlerde Muğla'da edinilen bilgiye göre uygunsuz şekilde hacamat ve sülük tedavisi yapıldığı tespit edilen alana baskın düzenlenerek çok sayıda malzeme ele geçirildi. Uzmanlar, işlemlerin ehil ellerde Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerde yapılması gerekliliğini her fırsatta hatırlatırken Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi(GETAT)'nden Uzm. Dr. Koray Kılıç da tedavilere yönelik bilgi verdi. Uzm. Dr. Kılıç, merkezde ozon, mezoterapi, kupa, homeopati, proloterapi, akupunktur gibi tedavilerin kişilerin ihtiyacına göre belirlenerek, seans sayısının oluşturulduğunu belirtti. Kılıç, donanımsız alanlarda yetkisiz kişilerce yapılan işlemler sonrası vatandaşların acillere başvurduğunu söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

"Klinik bilgisi olmadan yapıldığı için hacamatlarda da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz"

Tedavilere yönelik konuşan Uzm. Dr. Kılıç, "Merkezimizde 5 hekim olarak ozon, mezoterapi, kupa hacamat, homeopati, proloterapi, akupunktur gibi tedavilerimiz mevcuttur. Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu aldıklarında ilk muayenemizde değerlendiriyoruz. Hangi şikayete hangi tedavinin iyi geleceğini belirleyip ona göre seanslarımızı düzenleyip belirli bir ücret karşılığı seanslarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle ozon tedavisi son 2-3 yıldır çok popüler olmaya başladı. Bağışıklığı güçlendirme, alerjik tedavilerde etkinliği kanıtlandıkça hastalarımız çok rağbet gösteriyor. Sabah enerji düşüklüğü için ozon tedavisini istiyorlar, hacamat tedavisi için de çok büyük talep var, hekim arkadaşlarımızla yoğunluğu kompanse etmeye çalışıyoruz. GETAT bölümü ve yapılan işlemlerin hepsi Sağlık Bakanlığı onaylı, sertifikalı, uzman hekimler tarafından yapılmak zorunda. Burada merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde yapılan işlemlerin, hataların müdahalesi de yapılıyor. Maalesef özellikle kupa tedavilerinde kanama bozukluğu, belli kronik rahatsızları olan hastalara hiç klinik bilgisi olmadan yapıldığı için ciddi enfeksiyonlar ve kanama bozukluğu olan hastalarda ciddi düzeyde kanama durdurulmayan durumlar meydana geliyor, bunlara çok şahit oluyoruz. En son ozon yapılan bir hastamız maalesef merdiven altı bir yerde yapıldığı için enfeksiyon kapmıştı, kolunda selülit olmuştu, tedavisini düzenledik. Enfeksiyon ve kanama bozukluğu olan hastalarda yapılan hacamatlarda da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sepsise sebep olup tüm vücudu da etkileyen vakalar bildirilmiş"

Merkeze başvuran kişileri öncelikle detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Uzm. Dr. Kılıç sözlerine şöyle devam etti: "Her hastamız geldiğinde, ilk muayenesinde mutlaka klinik tablosunu değerlendiriyoruz, ek hastalıklarını değerlendiriyoruz. Kan testi alıp sonuçlarına göre tedavi düzenliyoruz. Kan sulandırıcı kullanan hastalarımız oluyor, hayati önem taşıyan ilaçlar, hastamıza ilacı bıraktıramayız. ya hacamatı yapmıyoruz ya da kendi kliniğinden onay aldıktan sonra burada 2 hekim değerlendirip ona göre başlayabiliyoruz. Hastalarımızı incelediğimizde yara yerlerinde enfektif durumları görüyoruz. Hijyenik olmayan şartlarda yapıldığı için enfeksiyon sepsise sebep olup tüm vücudu da etkileyen vakalar bildirilmiş. İlk başvurdukları yerler acil servisler oluyor. Acile çoğunlukla hacamat sonrası başvurular oluyor, ozon yaptırıp da damar yolu şişen, damar yolunda kanama bozukluğu olan, ödem gelişen hastalarımız oluyor. Proloterapide yapılan işlem eklem içine değil de yanlış bölgeye enjeksiyonlarda yüksek şiddetli ağrılarla gelen hastalarımız mevcut oluyor, acillerde bu gibi sorunlar mevcut. Bize geliyorlar, biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız, yardımcı oluyoruz ama özellikle bu merdiven altıyı yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Devlet hastanelerimizin çoğunda mevcut, bize başvurabilirler. Son zamanlarda bilimsel çalışmalar da destekliyor, güvenliğini ve etkinliğini kanıtladı. Genellikle 40 yaş üstü hastalarımızdan 90-100 yaşına kadar hastamız mevcut, kronik ağrılar, bel, boyun ağrıları için başvuruyorlar. Daha genç hastalarımız 20-40 yaş arası enerji düşüklüğü, sabah uyanmada zorluk şikayetleri, bağışıklığı güçlendirme tedavileri için başvuruyor"

"Yorgun hissediyordum, baya farklar hissettim"

Merkezde ozon tedavisi alan 51 yaşındaki Mehmet Bozboğa, "Eklem ağrılarım var, inşaatta çalışıyorum, boyacıyım. Sabah kalkamıyordum, işe gittiğim zaman kendimi yorgun hissediyordum o yüzden araştırdım. Önce telefondan araştırdım, 'Ozon tedavisi' dediler. Güvenilir, büyük hastane hocalarla görüştüm, tedavimi oluyorum. Şu anda kendimi zinde hissediyorum. Sabahları erken kalkıyorum, işe gidince de biraz daha verimli oluyor. Baya farklar hissettim, daha halen başındayız. Tedavim çok iyi, çalışan herkesle arkadaş gibiyiz" dedi.

"Hastanelerine başvurmalarını önemle rica ediyorum"

Tedavi süreciyle ilgili konuşan hastane çalışanı 43 yaşındaki Gani Gümüş, "Saç dökülmelerim oluyordu, zayıftı. PRP yaptıktan sonra saçlarım biraz daha güçlendi ve şekillendi. Araştırdım, burada çalıştığım için aynı zamanda hocalarıma da sordum. PRP'nin çok iyi geleceğini söylediler. Şu an saç derimin de güçlendiğini görüyorum. Merdiven altında yapmamalarını öneriyorum, özellikle hastanelere başvurmalarını önemle rica ediyorum. Enfeksiyon olma ihtimali oluyor, doktorların verdiği tavsiyeler çok önemli ama merdiven altında yaptıkları zaman farklı olabilir. Can kaybına da neden olabilir çünkü enfeksiyon kapma riski çok oluyor. Merdiven altından uzak olmalarını öneriyorum. Doktorumuz 4 seans önerdi, 2 haftada bir yapıyoruz, şu an 4'üncü seansım" diye konuştu.