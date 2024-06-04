Sağlık

Gluten hassasiyeti olan çocuklar aileleri ile beraber yemek hazırladı

ANKARA - Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Kliniği tarafından "1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte gluten hassasiyeti olan çocuklar aileleri ile birlikte yemek hazırladı.

Çocuk Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek ve Çocuk Metabolizma Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Çiğdem Seher Kasapkara'nın açılış konuşmaları ile başladı. Ardından Doç. Dr. Aynur Küçükçongar Yavaş tarafından Fenilketonüri tanı ve tedavisi ve Uzman Diyetisyen Burcu Özen Yeşil tarafından Fenilketonüri hastalığının diyet tedavisi güncel gelişmeler ışığında anlatıldı.

Bilimsel toplantı sonrasında, çocukların genellikle severek yediği düşük protein içerikli ürünler kullanılarak sebzeli pizza, çilekli cupcake, orman meyveli milkshake gibi ürünler aileler ve çocuklar ile birlikte hazırlandı. Pişirilen yiyecekler, atölye çalışması sonunda çocuklara servis edildi. Çocuklara boyama ve balon uçurma aktiviteleri de düzenlendi. Tüm sağlık çalışanları, öğrenciler, ailelerle birlikte farkındalık için gökyüzüne renkli balonlar uçurdu. Etkinlikte çocuklara ise sürpriz hediyeler verildi.