Göktuğ'un İlk 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
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Sağlık

Göktuğ'un İlk 23 Nisan Kutlaması

Hidrosefali hastası 1,5 yaşındaki Göktuğ, sağlık ekiplerinin sürpriz ziyaretiyle bayram coşkusu yaşadı.

22.04.2025 17:01
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AMASYA'da hidrosefali (beyinde su toplanması) hastası 1,5 yaşındaki Göktuğ Kara, ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sağlık ekiplerinin sürpriz ziyaretiyle kutladı.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, 1,5 yaşındaki Göktuğ Kara'yı ailesiyle birlikte yaşadığı evde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Göktuğ'a oyuncak hediye edildi. Balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenen ortamda pasta sürpriziyle bayram coşkusu yaşatıldı.

"İLK 23 NİSAN KUTLAMAMIZ OLDU"

Anne Merve Kara, yapılan sürpriz karşısında duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sağ olsunlar doktorlarımız oğlum Göktuğ Kara için evimize geldiler. Oğlumla çok güzel ilgilendiler. Evde ilk 23 Nisan kutlamamız oldu. Bizi bu anlamlı günde yalnız bırakmadıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜM ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMINI KUTLUYORUZ"

Ziyaretle ilgili konuşan Başhekim Dr. Öğretim. Üyesi Volkan Taşova, "Bugün 23 Nisan vesilesiyle evde sağlık hizmeti sunduğumuz ve çocuk bayramı kutlamalarına katılamayacak durumdaki çocuklarımızı gözden geçirdik. Göktuğ bebeğimizin de bugün ilk 23 Nisan bayramıymış. Bu özel heyecana onu da ortak etmek istedik. Bayraklarımızla, balonlarımızla Göktuğ'un çocuk bayramını birlikte kutladık. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, hepsine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Göktuğ'un İlk 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika

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