Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı... - Son Dakika
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Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...

03.10.2022 15:05

Daha önce 65 yaş üstü ve kronik hastalar için tanımlanan grip aşılarının risk grubunda olmayıp ücretli olarak yaptırmak isteyenler için eczanelerden satış başladı. Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi.

Bugün itibarıyla risk grubunda olmayıp ücretli olarak yaptırmak isteyenler için eczanelerden grip aşısına erişim başladı.

REÇETE KARŞILIĞINDA ERİŞİME AÇILDI

27 Eylül'de Sağlık bakanlığı 65 yaş üstü, risk grubunda olanlar ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısını reçete karşılığında erişime açmıştı.

ÜCRETİ KARŞILIĞINDA ECZANEDEN ALINABİLECEK

Risk grubunda olmayanlar ama grip aşısı olmak isteyenler ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler. NTV'de yer alan habere göre aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi.

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Son Dakika Sağlık Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı... - Son Dakika
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