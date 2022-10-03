Bugün itibarıyla risk grubunda olmayıp ücretli olarak yaptırmak isteyenler için eczanelerden grip aşısına erişim başladı.
27 Eylül'de Sağlık bakanlığı 65 yaş üstü, risk grubunda olanlar ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısını reçete karşılığında erişime açmıştı.
Risk grubunda olmayanlar ama grip aşısı olmak isteyenler ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler. NTV'de yer alan habere göre aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi.
Son Dakika › Sağlık › Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı... - Son Dakika