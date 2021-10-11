Üye Girişi
3 doz aşı olan 92 yaşındaki dede korona virüsü yendi - Son Dakika

3 doz aşı olan 92 yaşındaki dede korona virüsü yendi

11.10.2021 11:33

3 doz aşı olan 92 yaşındaki dede korona virüsü yendi 92 yaşındaki Yaşar Güldüren: "Aşı olduk, kurtulduk" Kırıkkale'de 92 yaşında korona virüse yakalanan Yaşar Güldüren, yaptırdığı 3 doz aşı sayesinde sağlığına kavuştu.

3 doz aşı olan 92 yaşındaki dede korona virüsü yendi

92 yaşındaki Yaşar Güldüren: "Aşı olduk, kurtulduk"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 92 yaşında korona virüse yakalanan Yaşar Güldüren, yaptırdığı 3 doz aşı sayesinde sağlığına kavuştu. 15 günlük tedavisi sonrasında taburcu edilen Güldüren, "Doktorlar 'öldün gittiydin' diyor. Aşı ol, aşı ol, aşı ol diye aşı olduk, kurtulduk" dedi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Yaşar Güldüren, bir süre önce halsizlik ve solunum şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi'nde PCR testi yaptıran 92 yaşındaki Güldüren, test sonucunun pozitif çıkması üzerine enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Yaşına rağmen virüse karşı meydan okuyan Güldüren, yaptırdığı 3 doz aşı sayesinde yoğun bakıma gerek duyulmadan sağlığına kavuştu. Yaşar Güldüren, 15 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Tayyip gibi de ihtiyarları seven Müslümanları başımızdan eksik etmesin"

Yaşar Güldüren, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doktorlar 'öldün gittiydin' diyor. Aşı ol, aşı ol, aşı ol diye aşı olduk, kurtulduk. Allah'a bin şükür. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tayyip gibi de ihtiyarları seven Müslümanları başımızdan eksik etmesin. Allah bayrağımızı, ezanımızı, başımızdan kesmesin. Eğer ömür boyu kazandığımı verseydim ben böyle tedavi olamazdım. 15 günde olduğum tedaviyi olamazdım. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

"Yoğun bakım ihtiyacı olmadı hastamızın"

Güldüren'in tedavisi ile ilgili bilgi veren Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Asistanı Ümit Acar, "Aşı olmayanlara göre daha rahat atlattığını şöyle söyleyebilirim; 92 yaşında olması, hipertansiyon hastalığı olması ve yaygın tutumuna rağmen yoğun bakım ihtiyacı olmadı hastamızın. Aşı olması demek Covid olmayacağı anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Ancak Covid olsa bile daha rahat atlayacağına dair bize bir veri veriyor. Amcamızın genel durumu şuan da iyi toparladı. Şuanda gayet iyi zaten bizim hep söylediğimiz şey aşı olmaları gerektiği. 3 doz aşısına rağmen Covid olabiliyor ama böyle atlatıyorsa aşı olmayan insanların hastaların nasıl atlatabileceğine dair veri veriyor" diye konuştu.

"Biz aşı olunmasını tavsiye ediyoruz"

Acar, "Aşı olmayan hastalarımızdan vefat eden çok hasta var. Yaşar amcadan çok daha genç olan hatta 16 yaşında bir maalesef kaybettik. Aşı olmamıştı. Aşı olmayan 20, 30, 40 yaşlarında hastalar var. Ağır geçirenler var. 50-60 yaşında olup hayatını kaybedenler de var. O yüzden her zaman söylediğimiz şey; biz aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Hastalara söylüyoruz. İnşallah ülke olarak daha rahat Covid'i atlatırız " ifadesini kullandı.

"Pişman olmadan aşımızı yaptıralım"

Babasının 92 yaşındaki korona virüse yakalandığını ifade eden Ramazan Güldüren ise, "Babam 92 yaşında korona virüse yakalandı. Babam Yahşihan ilçesinin en yaşlı insanı. 92 yaşında korona virüse yakalanmasına rağmen aşılarını düzenli yaptırdığı için Allah'ımıza şükürler olsun ki korona illetinden kurtuldu. Babam 3 doz aşıyı da yaptırdı. Tüm arkadaşlara sesleniyorum; aşımızı yaptıralım. Mutlaka yaptıralım. Çok pişmanlık hiç fayda etmiyor. Pişman olmadan aşımızı yaptıralım ki bu illetten kurtulalım" şeklinde konuştu.

3 doz aşı olan 92 yaşındaki dede korona virüsü yendi
3 doz aşı olan 92 yaşındaki dede korona virüsü yendi
3 doz aşı olan 92 yaşındaki dede korona virüsü yendi
3 doz aşı olan 92 yaşındaki dede korona virüsü yendi

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Kırıkkale, Mevla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 3 doz aşı olan 92 yaşındaki dede korona virüsü yendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına isabet etti 11:43 Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına isabet etti Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, tüm dünyaya duyurdu: DEAŞ'ın eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı 11:34 Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, tüm dünyaya duyurdu: DEAŞ'ın eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı 11:21 İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı
Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı 11:03 Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı Sahibi yanından hiç ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri kendine hayran bırakıyor 11:00 Sahibi yanından hiç ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri kendine hayran bırakıyor Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 10:58 Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek 10:57 Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı 10:36 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı

Son Dakika Haberleri
11:42 Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı
11:34 Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, tüm dünyaya duyurdu: DEAŞ'ın eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı
11:22 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor
11:20 İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı
11:20 Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı
11:03 Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı
11:00 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan alıcı buluyor
10:56 Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek
10:53 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
10:48 Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi
Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar         
11:46
Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı         
11:42
7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor         
11:22
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan alıcı buluyor Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan alıcı buluyor         
11:01
İngiltere'de yaşanan petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi İngiltere'de yaşanan petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi         
11:00
Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında cevap verildi Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında cevap verildi         
10:58
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi         
10:32
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı         
08:20
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 11:50:09. #1.11#
SON DAKİKA: 3 doz aşı olan 92 yaşındaki dede korona virüsü yendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement