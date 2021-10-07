Üye Girişi
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 'Skolyoz' tedavileri umut ışığı oluyor - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 'Skolyoz' tedavileri umut ışığı oluyor

07.10.2021 23:38

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 'Skolyoz' tedavileri umut ışığı oluyor Op. Dr. Murat Baloğlu: "Türkiye'nin her yerinden hastamız geliyor" Op. Dr.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 'Skolyoz' tedavileri umut ışığı oluyor

Op. Dr. Murat Baloğlu:

" Türkiye'nin her yerinden hastamız geliyor"

Op. Dr. Serdar Ercan:

"Daha iyi günlere gideceğiz inşallah"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açılan ve bölgedeki kamu hastanelerinde tek olma özelliği taşıyan 'Skolyoz Polikliniği' birçok hasta için umut ışığı oluyor.

Eskişehir Şehir Hastane'sinde açılan 'Skolyoz Polikliniği' çevre illere umut ışığı oluyor. Bölgede skolyoz hastalığının tedavisi yapıldığı tek kamu hastanesi olan Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 'Skolyoz Polikliniği' hizmet vermeye başladı. Şehir Hastanesi bünyesinde Doç. Dr. Onur Yaman, Doç. Dr. Salim Şentürk, Op. Dr. Murat Baloğlu ve Op. Dr. Serdar Ercan'ın bulunduğu bir ekiple hastalar tedavi ediliyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne Bilecik'ten gelen ve skolyoz ameliyatı olan 19 yaşındaki Mehmet Bedil, bölgede yaşayan hastalardan sadece birisiydi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki skolyoz polikliniğine gelerek tedavi olan Mehmet'in sağlık durumu, her geçen gün daha iyiye gidiyor. Doktorları ise açılan skolyoz polikliniklerinin çoğaltılarak Türkiye'nin tüm Dünya'dan hasta kabul edebilecek düzeye gelmesi için çalışmalarının devam ettiğini söylüyor.

"Türkiye'nin her yerinden hastamız geliyor"

Skolyoz hastalığı hakkında konuşan Op. Dr. Murat Baloğlu, açtıkları poliklinikte iyi sonuçlar elde etmek istediklerini ifade etti. Türkiye'nin her yerinden hasta kabul ettiklerini ifade eden Baloğlu, "Skolyoz dediğimiz omurga eğrilikleri hem doğuştan hem de sonradan olabilen önemli bir sağlık sorunudur. Bizde Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde Dr. Serdar Ercan ve İstanbul'dan Dr. Onur Yaman ile Dr. Salim Şentürk'ün de dahil olduğu bir ekip kurduk. Bu eğrilik ameliyatlarının hem şehrimizde yapılmasını sağlamak hem de bu hastaların tedavisine katkıda bulunmak için bu ay itibariyle poliklinik açtık ve ameliyatları da yapmaya başladık. Umarım iyi sonuçlar elde ederiz. Serdar beyle düzenlik olarak İstanbul'da eğitimlere devam ediyoruz. İstanbul'daki arkadaşlarla bunları tartışarak yazılı olarak doküman haline getiriyoruz. Aynı zamanda poliklinik yaparak bu hastaları şehrimizde tedavi etmeye çalışıyoruz. Skolyoz denilen eğrilikler önemli ameliyatlardır. Tek yapılacak bir iş değil. Mutlaka ekip çalışması gerekiyor. Bizde ekibimizle birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden hastamız geliyor. Bu hastalıkla ilgilenen hekim sayısı son derece az. Beyin cerrahları bu ameliyatları uzun yıllardır başarılı şekilde yapıyorlar. Çok merkezli yerler hazırlayarak tüm Dünya'dan hastaların gelmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Daha iyi günlere gideceğiz inşallah"

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan ekiple yaptıkları işlerin her geçen gün daha iyiye gitmesi için çalıştıklarını ifade eden Op. Dr. Serdar Ercan, hasta sayılarında artış beklediklerini söyledi. Bilecik'ten gelerek ameliyat olan 19 yaşındaki Mehmet'in sağlık durumu ve poliklinik hakkında konuşan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Multi disipliner bir yaklaşım gerektiren bir hastalık. O yüzden bir ekip olarak çalışmak çok önemli. Biz burada hem hekim hem hemşire arkadaşlarla bu ekibi kurabildik. Sonuçlarını da görüyoruz. Hastamız gayet iyi. Bundan önceki hastalarımız da iyiydi. Her ne kadar skolyoz polikliniğimizi yeni yeni açsak da biz bu ameliyatları uzun süredir yapıyoruz. Artık yeni bir isim haline geldi. Buna özel bir poliklinik açıldı. Eskişehir'den ve çevre illerden hastalar daha rahat bize ulaşabilecekler. Bu aşamada güzel bir adım oldu bizim için. Hastalarımızın sayısının da artacağını düşünüyoruz. Daha iyi günlere gideceğiz inşallah. Mehmet'te mutlu hayatından. Ameliyat yaklaşık 3 saat kadar sürdü. 1 gün yoğun bakımda yatırdık. Kendisi de bize destek oldu. Ertesi gün ayağa kalkıp yürümeye başladı. Gayretliydi ve hızlı bir iyileşme süreci oldu. Daha da iyi olacak inşallah. Belindeki eğrilikten dolayı omurga kısalığı vardı. Ameliyattan sonra boyu uzadı. Akciğer kapasitesi daha düşüktü. Artık daha dik duruyor. Bu hastalarda omurga balansını sağlamak çok önemli ve o konuda da gayet iyi durumda. Her gün daha iyiye gidecek."

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 'Skolyoz' tedavileri umut ışığı oluyor
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 'Skolyoz' tedavileri umut ışığı oluyor
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 'Skolyoz' tedavileri umut ışığı oluyor
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 'Skolyoz' tedavileri umut ışığı oluyor

Şehir Hastanesi, Serdar Ercan, Eskişehir, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 'Skolyoz' tedavileri umut ışığı oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okulda öğrenciye taciz iddiası! Hizmetli tutuklandı 23:10 Okulda öğrenciye taciz iddiası! Hizmetli tutuklandı Rasim Ozan Kütahyalı, tweet kavgasının arka planını anlattı: Nagehan beni evden kovdu 23:01 Rasim Ozan Kütahyalı, tweet kavgasının arka planını anlattı: Nagehan beni evden kovdu Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı 21:51 Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert 21:39 Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert "iktidar" yanıtı: Maalesef bunu da demişsin Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi 21:22 Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu 18:58 Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu
Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu 16:54 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı 16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı

Son Dakika Haberleri
19:15 Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin cenazesinde duygusal anlar yaşandı! Köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı
19:14 Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu
19:13 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021
19:00 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021
18:34 Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi
18:09 Bu canlı ilk defa görüldü! İsmi daha konulmazken, kan emerek hayatta kaldığı tespit edildi
18:07 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
18:06 Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş
18:03 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
17:53 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu         
23:10
Barışmak için bir araya gelen iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı Barışmak için bir araya gelen iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı         
23:07
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada iki sürücü can verdi İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada iki sürücü can verdi         
21:44
Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi "Annem" notuyla paylaştı         
21:31
Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar         
20:25
Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar         
17:54
İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu         
16:29
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor         
09:35
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 23:45:19. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 'Skolyoz' tedavileri umut ışığı oluyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement