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Hava kirliliği Kovid-19'da ölüm riskini artırıyor - Son Dakika

Hava kirliliği Kovid-19'da ölüm riskini artırıyor

13.10.2021 10:15
Hava kirliliği Kovid-19'da ölüm riskini artırıyor

İstanbul'da yapılan güncel bir akademik araştırma, Kovid-19 ölümlerinde hava kirliliğinin etkisine dikkat çekti.

İstanbul'da yapılan güncel bir akademik araştırma, Kovid-19 ölümlerinde hava kirliliğinin etkisine dikkat çekti. Araştırmaya göre, İstanbul'da Kovid -19 pandemisi boyunca gerçekleşen ölümlerin yaş, sosyoekonomik durum ve hane halkı sayısının yanı sıra, hava kirliliğiyle de ilişkili olduğu açıklandı.

Kovid-19 vakalarının hızı, artan aşı oranlarıyla düşse de pandemi dünya genelindeki etkisini sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) güncel koronavirüs tablosuna göre, bugüne kadar 235 milyonu aşkın vaka tespit edilirken, 5 milyona yakın insan pandemi dolayısıyla yaşamını yitirdi. Online PR Servisi B2Press, giderek kendini daha fazla hissettiren kış soğuklarının yarattığı hava kirliliği hakkındaki verileri pandemi çerçevesinde inceledi. Bu konuda güncel bir akademik araştırmayı ele alan B2Press, İstanbul'da Kovid-19 pandemisi boyunca gerçekleşen ölümlerin yaş, sosyoekonomik durum ve hane halkı sayısının yanı sıra, hava kirliliğiyle ilişkili olduğunun ortaya konulduğunu açıkladı. Environmental Science and Pollution Research Dergisi'nde yayımlanan "İstanbul'da Covid-19'a Bağlı Ölümlerde Hava Kirliliği ve Sosyoekonomik Düzeyin Etkisi" başlıklı araştırma, kirli havanın Kovid-19'dan ölüm riskinin daha da artmasına yol açtığını gösterdi.

HAVA KİRLİLİĞİ 7 MİLYON İNSANIN ERKEN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR

Basın bülteni dağıtımı hizmeti veren Online PR Servisi B2Press'in incelediği Greenpeace Hava Kirliliği Algısı Anketi'ne göre, her 10 kişiden 4'ü Türkiye'nin en büyük çevre sorununun hava kirliliği olduğunu düşünürken, Türkiye dünya hava kirliliği sıralamasında 46. sırada yer alıyor. Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) raporuna göre, Türkiye elektrigˆinin yüzde 56'sını fosil yakıtlardan, yüzde 37'sini de kömürden elde ederken uzmanlar, kömüre dayalı elektrik üretiminin yarattıgˆı yogˆun hava kirliligˆinin halk sagˆlıgˆı için büyük bir risk oluşturduğunu söylüyor. Nitekim Dünya Sagˆlık Örgütu¨'nün açıkladığı verilere göre, hava kirliligˆi küresel ölçekte insan sagˆlıgˆına yönelik en büyük çevresel tehdit olarak görülüyor ve dünyada her yıl 7 milyon insanın erken ölümüne yol açıyor. Hava kirliligˆinin insan sagˆlıgˆı üzerindeki etkileri arasında ise astım, brons¸it, solunum yolu gibi akcigˆer hastalıklarının yan sıra; kanser, kalp ve damar hastalıkları da yer alıyor.

HAVA KİRLİLİĞİ YALNIZ 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN RİSKLİ DEĞİL

Uzmanlar, hava kirliliğine maruz kalmanın, solunum sistemine zarar vererek viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı direnci azalttığını söylüyor. Hava kirliliği, vücudun virüslere karşı doğal savunmasını bozarak hastalıklara yakalanma olasılığını yükseltirken, virüslerin taşınmasında etkili oluyor. B2Press'in incelediği göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç ve halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler imzalı akademik araştırmaya göre, hava kirleticilerine maruz kalmak yalnızca 65 yaş üstü kırılgan grup için değil, tüm yaş grupları için onaylanmış Kovid-19 vakalarının sayısını artırıyor.

HER 10 KİŞİDEN 9'U KÖMÜR KOKUSU SOLUYOR

Türkiye'de büyük şehirler de dahil olmak üzere birçok ilde kömür kullanımı oldukça yaygın. Online PR Servisi B2Press'in incelediği HEAL raporuna göre, kömürden en çok etkilenen bölge, "kömür kus¸agˆı" olarak da adlandırılan Zonguldak, Çanakkale, Milas-Mugˆla arasındaki havza. Çogˆu büyük s¸ehirle tüm Akdeniz ve Karadeniz kıyı şeridi de kömürden büyük ölçüde etkileniyor. Greenpeace anketine katılanlar da bu tabloyu doğruluyor. Hava Kirliliği Algısı Anketi'ne göre, her 10 kis¸iden 9'u pencereyi açtıgˆında temiz hava alamadıgˆını ya da kömür kokusu soludugˆunu belirtiyor.


Hava Kirliliği, İstanbul, Vefat, PR, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Hava kirliliği Kovid-19'da ölüm riskini artırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hava kirliliği Kovid-19'da ölüm riskini artırıyor - Son Dakika
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