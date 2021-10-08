Öğrenciler kolları sıvadı, aşıları kampüste yapıldı - Son Dakika

Öğrenciler kolları sıvadı, aşıları kampüste yapıldı

2. Doz aşılamada sarı şehirler arasında olan Düzce'de aşılama sürüyor

DÜZCE - Korona virüs salgının en yüksek iller arasına giren Düzce'de, 2. doz aşılama çalışmaları hızlandırıldı. Yüz yüze eğitime başlayan Düzce Üniversitesi'ne gelen öğrencilere yönelik aşı merkezi oluşturuldu. Öğrencilerin aşıları kampüste ders aralarında yapıldı.

2. doz aşılamada sarı şehirler arasında olan, Korona virüs salgınında artış gösteren iller arasında bulunan Düzce'de aşılama için başlatılan seferberlik devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından oluşturulan program çerçevesinde yüz yüze eğitime başlayan Düzce Üniversitesi öğrencilerine kampüste aşı merkezi oluşturuldu. Atatürk Kültür ve Eğitim Merkezi girişinde açılan aşılama merkezine öğrenciler yoğun ilgi göstermeye başladı. Yüzlerce öğrenci ayaklarına kadar gelen aşılarını olurken, ilgililere teşekkür ettiler.

"Öğrenciler yoğun talep gösterdi"

Aşı merkezini kampüse açmalarının ardından aşı sırası gelen öğrencilerin aşılarını yaptırmak için yanlarına geldiklerini belirten Dr. Merve Öztürk, "Aşılama çalışmalarımız il genelinde devam ediyor. Amacımız haritada mavi renge ulaşmak. 2. doz aşılamada yüzde 75'i hedefliyoruz. Bunun için il genelinde bir çok merkezimiz var. Üniversite de bunlardan bir tanesi. Burada da üniversite öğrencilerini aşılıyoruz. İl genelinde bir çok aşılama merkezimiz var. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. 2021 eğitim döneminin başlaması ile birlikte bizde Düzce Üniversitesi içerisinde aşılama noktası oluşturduk. Öğrenciler üniversiteye gelmeye başladı. Onların gelmesi ile beraber bizim aşı çalışmalarımız da hız kazandı. Yüksek bir talep var şu anda. Öğrencileri aşılamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ders arası aşımı oldum"

Aşılama merkezinin okulda olduğunu görünce ders arasında 2. doz aşısını yaptıran Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri son sınıf öğrencisi Ahmet Faruk Tosun, "Sabah okula geldiğimde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu aşı kampanyasını gördüm. Benimde 2. doz aşı sıramın geldiğini biliyordum. Hazır ders arasına girmişken geldim aşımı oldum" şeklinde konuştu.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise öğrencilerin randevu almalarına gerek olmadığını, ders arasında hızlıca aşılarının yapılması için Üniversiteye merkez açtıklarını belirterek, aşılanan öğrencilere teşekkürlerini iletti.