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Prof. Dr. Duman: "Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 15" - Son Dakika

Prof. Dr. Duman: "Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 15"

24.10.2021 12:12

Prof. Dr. Duman: "Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 15" -Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Dernek Başkanı Prof.Dr.

Prof. Dr. Duman: "Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 15"

-Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Dernek Başkanı Prof.Dr. Murat Duman:

-"Çocuk Covid vakalarında artış var, acil servislere gelen ve örnek alınan çocukların yaklaşık yüzde 15'inde pozitiflik oranı var"

-"Delta virüsü çıkmadan önceki 14 aylık verileri derledik, yaklaşık 9 bin çocuk vaka topladık"

-"Çocuklarda o dönem için Covid vakaları hafif seyrediyordu, kritik ve ağır grup tüm olguların yüzde 1'ini oluşturuyordu"

-"Bunların yoğun bakıma yatışı yüzde 1-2 oranında değişiyordu, yatan çocukların büyük çoğunluğunda kronik bir rahatsızlık, cihaz kullanan çocuklar olduğunu gördük"

-" Binde 1'in altında vaka kaybedildiğini gördük, bunların altında da kronik hastalığı olan çocuklar olduğunu tespit ettik"

-"Grip virüsünün artmasını bekliyoruz ama nezle, parainfluenza ve RSV virüslerinde artış var"

-"Okul çağındaki çocukların aşılanmasıyla birlikte Covid vakalarının azalmasını bekliyoruz"

ANTALYA - Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Dernek Başkanı Prof.Dr. Murat Duman, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl çocuk acillerde daha çok Covid 19 vakası görmeye başladıklarının altını çizerek, "Covid vakalarında artış var, acil servislere gelen ve örnek alınan çocukların yaklaşık yüzde 15 civarında pozitiflik oranı var"dedi.

Türk Pediatri Kurumu tarafından, 'Çocuk ve Şiir' temasıyla düzenlenen 56. Türk Pediatri Kongresi, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sona erdi. Yüzlerce çocuk doktorunun katıldığı kongrede Covid-19 ve çocuklar üzerindeki etkisi de tartışıldı.

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Dernek Başkanı Prof.Dr. Murat Duman, Covid-19 döneminde çocuk acillerdeki vaka durumları hakkında bilgiler verdi. Duman, Covid 19'un başlamasıyla birlikte hem çocuk acillerde hem de yoğun bakımlarda yoğun bir şekilde mesai harcamaya devam ettiklerini belirtti. Murat Duman, bu dönemin başlangıcında çocuk Covid vakalarının az görülmesine rağmen son aylarda delta varyantından sonra acil servislere gelen çocuk vakalarında artış gördüklerini bildirdi.

"Yüzde 15 pozitiflik"

Bu yılın aynı döneminin, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Covid dışı viral enfeksiyonlarında çok sık olarak karşılarına çıktığını kaydeden Duman "Çocuk Covid vakalarında da bir artış var. Acil servislere gelen ve bizim örnek aldığımız hastaların büyük bir kısmında yüzde 15 civarında pozitiflik oranı var. Dernek olarak tüm Türkiye'de acil servislere gelen pozitif çıkan Covid 19 vakalarını topladık. Delta virüsü çıkmadan önceki 14 aylık verileri derledik. Yaklaşık 9 bin çocuk vaka topladık. Çocuklarda o dönem için Covid vakaları hafif seyrediyordu. Kritik ve ağır grup tüm olguların yüzde 1'ini oluşturuyordu. Bunların yoğun bakıma yatışı yüzde 1-2 oranında değişiyordu. Yoğun bakıma yatan çocuklarında, büyük çoğunluğunda kronik bir rahatsızlık ve süregelen bir hastalık olduğunu, cihaz kullanan çocuklar olduğunu gördük. Binde 1'in altında vaka kaybedildiğini gördük. Bunların altında da kronik hastalığı olan çocuklar olduğunu tespit ettik "dedi.

"Okul yaşındaki çocuklar aşılandığında vakalar düşecek"

Bu pandemi döneminde hem Covidle hem de viral enfeksiyonlarla mücadele edeceklerinin altını çizen Duman, acil servislere başvuru oranlarının belirgin şekilde arttığına dikkat çekti. Aşılamanın 12 yaş ve üzeri çocuklara yaygın olarak yapılması gerektiğinin altını çizen Duman, " Okul çağındaki çocukların aşılanmasıyla birlikte Covid vakalarının azalmasını bekliyoruz" dedi.

Duman, delta varyantı döneminin verilerini toplamaya devam ettiklerini belirterek, ilerleyen aylarda iki grubu karşılaştıracak şekilde bir veri sunacaklarını kaydetti.

"Viral enfeksiyonlar hızla artıyor"

Grip virüsünün de artmasını beklediklerini dile getiren Murat Duman, " Ama nezle, parainfluenza ve RSV virüslerinde bir artış var. Bunların hepsi solunum yoluyla damlacık yöntemiyle bulaşıyor. İzolasyon şartlarına ne kadar uyarsak bu virüslerin bulaşması o kadar azalacak. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde biz viral enfeksiyonları hiç görmedik. İçinde bulunduğumuz dönemde bir artış var ve kışa doğru daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"Aşı,hastane ve yoğun bakıma düşmeyi engelliyor"

Pandeminin daha bitmediğini ve maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Duman," Kalabalık ortamlara çocukların girmesine engel olmak gerekiyor. Aşılamanın mutlaka hızlıca yapılması gerekiyor. Erişkin ve çocuklar grubundaki veriler gösteriyor ki aşı, hastane ve yoğun bakıma yatış oranlarını ciddi şekilde düşürüyor. O nedenle aşılama, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymalıyız. Şuan acil servise gelen çocukların Covid olduğunu anlamak için mutlaka test yaptırmamız gerekiyor. Klinik bulgular birbiriyle örtüşüyor ve ayırt etmemiz çok zor"ifadelerine yer verdi.

"Klinik bulgular birbirine benziyor"

Nezle, baş ve boğaz ağrısı halinin Covid olduğunu klinik bulgularla söylemenin zor olduğuna değinen Murat Duman, " Temas öyküsü varsa bu büyük ihtimal Covidtir. Klinik bulgu birbirlerine çok benziyor. Çocuğun klinik durumu iyiyse, hastaneye gidecek bir durumu yoksa kişi evde destek tedavisiyle takip edilebilir. Hastanelerin acil servisleri yoğun bir şekilde dolu. İzolasyon şartlarına uyup, hastayı Covid gibi kabul edip, destek tedavisi yapılabilir. Ama klinik durumda bir değişme olursa acil servise gidilmelidir"ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Duman: Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 15
Prof. Dr. Duman: Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 15
Prof. Dr. Duman: Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 15
Prof. Dr. Duman: Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 15

COVIRAN Bereket, Yoğun Bakım, Koronavirüs, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Duman: 'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 15' - Son Dakika


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