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Prof. Dr. Şevketoğlu: "Covid-19, çocuk yoğun bakımlardaki ölümü iki katına çıkardı" - Son Dakika

Prof. Dr. Şevketoğlu: "Covid-19, çocuk yoğun bakımlardaki ölümü iki katına çıkardı"

21.10.2021 10:02

Prof. Dr. Şevketoğlu: "Covid-19, çocuk yoğun bakımlardaki ölümü iki katına çıkardı" SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Prof.Dr.

Prof. Dr. Şevketoğlu: "Covid-19, çocuk yoğun bakımlardaki ölümü iki katına çıkardı"

SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Prof.Dr. Esra Şevketoğlu:

" Mart 2020 ile Nisan 2021 arasındaki dönemi kapsayan sürede 44 çocuk yoğun bakım merkezine her sebepten toplam 21 bin hasta yattığını gözlemledik"

"Covid 19 tanısıyla yatan hasta çocuk sayısı 335'ti, yoğun bakımlara yatan hastalardaki ölüm oranına bakıldığında 335 çocuktan, 44'ünü kaybettik bu dönem arasında"

" 21 bin hasta çocuktan, bin 500 hastayı çeşitli sebepler yüzünden kaybettiğimizi tespit ettik"

"Aşılanmayla birlikte erişkinlerdeki hastalık görülme sıklığının azaldığını ama çocuk hastalarda sıklığın arttığını görüyoruz"

ANTALYA - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Prof.Dr. Esra Şevketoğlu, genel yoğun bakımlardaki ölüm hızı yüzde 7.6 iken, Covid-19 nedeniyle yatan hastalardaki ölüm hızını yüzde 13 bulduğumuz zaman, bu ölümün genel ölüm hızından yaklaşık olarak iki kat daha yüksek olduğunu gördük"dedi.

Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen 56. Türk Pediatri Kongresi, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde devam ediyor. 'Çocuk ve Şiir', temasıyla düzenlenen ve yüzlerce çocuk doktorunun katıldığı kongrede Covid-19 ve çocuklar üzerindeki etkisi de tartışıldı.

Kongreye katılan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Prof.Dr. Esra Şevketoğlu, başından beri erişkin hastalarda pandemiyi yoğun şekilde yaşadıklarına dikkat çekerek, çocuk yoğun bakımlarda da hatırı sayılır şekilde hasta çocukları takip ettiklerini söyledi.

"Ölümleri iki kat arttırdı"

O dönemde tam olarak bilmedikleri bir hastalıkla karşı karşıya olduklarını dile getiren Şevketoğlu, " Herkes bu hastalıkla aynı anda hem mücadele edip hem de tedavi etmek için uğraşıyordu. Biz hem tecrübelerimizi hem de ülkemizde durum nasıldır diye araştırmak amacıyla bir çalışma yapmaya karar verdik. Türkiye'deki 23 ildeki 44 çocuk yoğun bakım merkezinden Covid 19'dan yatırılan hastaları formlar düzenleyerek, verilerini elde ettik. Sağlık Bakanlığı'ndan etik kurallarından oyanlarımızı aldık. Mart 2020 ile Nisan 2021 arasındaki dönemi kapsayan sürede 44 çocuk yoğun bakıma her sebepten toplam 21 bin hasta yattığını gözlemledik. Covid 19 tanısıyla yatan hasta sayısı ise 335'ti. Çocuk yoğun bakımlardaki Covid 19 sıklığını binde 16 olarak tespit ettik. Genel sayıya baktığımız zaman çok fazla görülmüyor. Covid 19 nedeniyle yoğun bakımlara yatan hastalardaki ölüm oranına bakıldığında 335 çocuktan 44'ünü kaybettik. Buda yüzde 13 gibi bir rakama tekabül ediyor. Bütün çocuk yoğun bakımlardaki bu 21 bin hasta çocuğun, bin 500 hastayı çeşitli sebepler yüzünden kaybettiğimizi tespit ettik. Genel yoğun bakımlardaki ölüm hızı yüzde 7.6 iken, Covid-19 nedeniyle yatan hastalardaki ölüm hızını yüzde 13 bulduğumuz zaman, bu ölümün genel ölüm hızından yaklaşık olarak iki kat daha yüksek olduğunu gördük"diye konuştu.

"Oran hiçte az değil"

Erişkinler kadar çocuklarda Covid-19 görülmediğinin doğru olduğunun altını çizen Şevketoğlu, "Ama çocuklarında Covid -19 olarak çocuk yoğun bakımlarda takip edildi. Çocukların kaybedildiği ve bu oranın hiçte az olmadığı gibi bir sonuca vardık" dedi.

"Erişkinlerde düşme, çocuklarda yükselme var"

Türkiye'de erişkinlerde aşılama oranının iyi olduğunu dile getiren Esra Şevketoğlu, " Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu iyi bir yönetim gösteriyor. Aşılama konusunda Türkiye, dünyada sayılı merkezlerinden birisi. Ama çocuklarda aşılamayı yapamıyoruz. Bizim çalışmamız bu dönemde de devam edecek. Veri toplamaya devam ediyoruz. Erişkinlerdeki hastalık görülme sıklığının azaldığını ama çocuk hastalarda sıklığının arttığını görüyoruz. Bunun sebebi olarakta erişkinlerin daha çok aşılanması çocuklarında aşısız kalması sonucu olduğunu düşünüyoruz"dedi.

"Aşılama artarsa, çocuklarda hastalık sıklığı düşecektir"

Tedbirler açısından aşılamayla birlikte genel bir gevşeme olduğunu ifade eden Şevketoğlu, " Dolayısıyla aşısız grup çocuklar olduğu için, onlardaki hastalık sıklığının daha son dönemlerde daha yoğun olduğunu görüyoruz. Yoğun bakımlarımıza da çok sayıda çocuk hastayı yatırıyoruz. Ülkemizde aşılama 12 yaş ve üzerinde devam ediyor. Amerika ve bir çok ülkede 5 yaş üzerinde aşılama başladı. Çocuklarda da aşılama yaşının düşmesiyle birlikte, aşılamada artarsa çocuk hastalık sıklığının azalacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Şevketoğlu: Covid-19, çocuk yoğun bakımlardaki ölümü iki katına çıkardı
Prof. Dr. Şevketoğlu: Covid-19, çocuk yoğun bakımlardaki ölümü iki katına çıkardı
Prof. Dr. Şevketoğlu: Covid-19, çocuk yoğun bakımlardaki ölümü iki katına çıkardı
Prof. Dr. Şevketoğlu: Covid-19, çocuk yoğun bakımlardaki ölümü iki katına çıkardı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım, Sadi Konuk, Vefat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Şevketoğlu: 'Covid-19, çocuk yoğun bakımlardaki ölümü iki katına çıkardı' - Son Dakika


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