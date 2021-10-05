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Rektör Özkan: " Vaka sayısı 3 haftaya göre ciddi oranda düştü" - Son Dakika

Rektör Özkan: " Vaka sayısı 3 haftaya göre ciddi oranda düştü"

05.10.2021 10:38

Rektör Özkan: " Vaka sayısı 3 haftaya göre ciddi oranda düştü" Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan: "Aşılama oranlarının yanında iç turizm hareketliliğinin de düşmesiyle Kovid-19 vaka sayılarının ciddi oranda azaldı" "Üniversiteler ve orta öğretiminin açılmasıyla vaka...

Rektör Özkan: " Vaka sayısı 3 haftaya göre ciddi oranda düştü"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan: "Aşılama oranlarının yanında iç turizm hareketliliğinin de düşmesiyle Kovid-19 vaka sayılarının ciddi oranda azaldı"

"Üniversiteler ve orta öğretiminin açılmasıyla vaka sayısında korktuğumuz bir artış yaşanmadı"

AÜ Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Özge Turhan: "Aşı olmamıza rağmen maske ve mesafeye devam etmemiz gerekiyor, dikkat etmezsek influenzayı daha çok göreceğiz"

" Gribim diye doktora gitmemezlik yapılmaması gerekiyor"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, kentte aşılama oranının yükselmesinin yanında, iç turizm hareketliliğinin de azalmasıyla vaka sayısının 3 hafta öncesine göre ciddi oranda düştüğünü kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcısı Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, başhekim yardımcısı ve Kovid-19 Pandemi Sorumlusu Prof. Dr. Özge Turhan gazetecilerle bir basın odasında bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Özkan, Antalya'nın aşılamadaki geldiği durumun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Aşılama oranlarının yanında iç turizm hareketliliğinin de düşmesiyle Kovid-19 vaka sayılarının ciddi oranda azaldığına değinen Özkan, " Bunu ise acil başvuran hasta sayısının azalmasından, servis ve yoğun bakım sayısının düşmesinden görebiliyoruz. Şuanda bizi çok tedirgin edecek bir boyutlar yok. Bunu sağlayan en önemli sebepte aşılama oranının kentimizde yüksek olmasıdır. Bu bağlamda aşılamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık"diye konuştu.

"Okullar olumsuz etkilemedi"

Üniversiteler ve orta öğretiminin açılmasıyla vaka sayısında artış yaşanmasından korktuklarını dile getiren Özlenen Özkan, korktukları durumun başlarına gelmediğini ve baş edebilecekleri sayıda vakanın geldiğini belirtti. Özkan, aşının etkili olduğunun en güzel göstergesi aşısız ve genç hastaların yoğun bakımda olması olduğunu söyledi.

"Aşısız 40-50'li yaşlar var"

Yoğun bakımda yatan hastaların hakkında bilgim veren AÜ Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Özge Turhan, altta yatan hastalığı olan, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin yanında aşısız hastaların yoğun bakımın çoğunluğunu oluşturduğunun altını çizdi.

Yoğun bakımdaki aşısız hastaların 40 ve 50'li yaşlarda olduğunu işaret eden Turhan," Yoğun bakıma yayışını hiç beklemediğimiz hasta grubu aslında. Malasef aşısız 40-50'li yaşlar var. Altta yatan hastalığı olmayan,bağışıklık sistemi sağlamsa aşılıysa yoğun bakıma yatan nadir hasta gördüm"dedi.

"Yanlış bilgi üst boyutta"

Yoğun bakımda bulunan hastalarla yaptıkları konuşmalardan bilgiler veren Turhan, " Yanlış bilgilendirme gerçekten üst boyutta aşı karşıtlığı insanların hayatına maal oluyor. Keşke olsaydık diyen çok pişmanız diyen insanlar oluyor. Aşılar etkin ve güvenilir. Aşı teknolojisi yıllardır oturmuş bir sitem. Aşılara güvenip yapılması gerekir. Yapmayanlar geçekten pişmanlar yanlış bilgilendirme nedeniyle" ifadelerine yer verdi.

"Gribi daha fazla görebiliriz"

Geçen yıl maske, mesafe ve el hijyeninin iyi uygulanması nedeniyle grip vakalarının neredeyse görmediklerini anlatan Turhan," Bu sene aşının verdiği rahatlıkla malasef maske kullanımı azaldı. Aşı olmamıza rağmen maske ve mesafeye devam etmemiz gerekiyor. Eğer dikkat etmezsek influenzayı daha çok göreceğiz. Klinik tablolar karışacak. Kovid mi grip mi diye. Grip de ileri yaşlarda altta yatan hastalığı bulunanlarda ağır seyrediyor. Bu yılın grip aşısı da başladı. Bir an önce 65 yaş üstünde altta yatan hastalarda grip aşısı 6 aydan büyük herkes yapılmalı. Sağlık çalışanları 65 yaş üstü ve altta hastalığı bulunanlar öncelikli olarak. Bu kış ve sonbahar maske mesafe el hijyeni ile devam edersek iyi atlatacağımız düşünüyoruz"dedi.

"Gribim diye doktora gidilmemezlik yapılmamalı"

Griple, Kovidin belirtilerinin çok yakın olduğunu dile getiren Özge Turhan, " Bunu halkın ayırması da çok uygun olmaz. Başta Kovid hastalarında ateşi çok görüyorduk şimdi daha az görüyoruz. Kovidde boğaz ağrısı ön planda gripte boğaz ağrısı ön planda olmaz ateş öksürük kas ağrısı olur. Benzer şikayetler bunu hekimin ayırması daha doğru olur. Gribim diye doktora gitmemezlik yapılmaması gerekiyor"ifadelerine yer verdi.

"Ciddi düşüş"

AÜ Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete, servisteki doluluk oranının 130 hasta sayısından bugünlerde 35 sayısına kadar düştüklerini kaydetti.

Çete, yoğun bakımda da 3 servisten 2'sinin açık olduğunu ve orada da bir çok yatağın boş olduğunu bildirdi.

Rektör Özkan: Vaka sayısı 3 haftaya göre ciddi oranda düştü
Rektör Özkan: Vaka sayısı 3 haftaya göre ciddi oranda düştü
Rektör Özkan: Vaka sayısı 3 haftaya göre ciddi oranda düştü
Rektör Özkan: Vaka sayısı 3 haftaya göre ciddi oranda düştü

COVIRAN Bereket, Özlenen Özkan, Turizm, Rektör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Rektör Özkan: ' Vaka sayısı 3 haftaya göre ciddi oranda düştü' - Son Dakika


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