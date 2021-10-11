Üye Girişi
"Romatizma tedavisinde egzersizin etkisi büyük" - Son Dakika

"Romatizma tedavisinde egzersizin etkisi büyük"

11.10.2021 13:51

Romatizmanın Türkiye'de her 100 kişiden 1'inde görülen bir rahatsızlık olduğunu aktaran Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Seval Pehlevan, ilk belirtilerin eklemde görüldüğüne dikkat çekti.

Romatizmanın Türkiye'de her 100 kişiden 1'inde görülen bir rahatsızlık olduğunu aktaran Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Seval Pehlevan, ilk belirtilerin eklemde görüldüğüne dikkat çekti. Pehlevan, "Romatoid artritli hastaların eklemlerinde hareket kısıtlılığı gelişmemesi, yaşam kalitelerinin yüksek kalması için egzersize önem vermeleri gerekir. Romatizma tedavisinde egzersizin etkisi büyük. İlaç tedavisiyle birlikte egzersiz yapılması hastaların ilerleyen dönemlerde hareket kısıtlılığı yaşamasının önüne geçiyor" ifadelerini kullandı.

Romatizma olarak da bilinen romatoid artritin, başta eklemler olmak üzere vücudun farklı bölümlerini etkileyen kronik iltihabi bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Seval Pehlevan, romatizmada eklemi oluşturan yapıların etkilendiğini belirterek, "Romatizmada vücutta artmış bir iltihaplanma söz konusu. Bu iltihaplanma eklemi oluşturan zarı etkiliyor ve etkilenme sonucunda ilgili eklem bölgelerinde şişkinlik, ağrı görüyoruz. Bu iltihaplanma kronik bir hale gelip uzun süre devam ettiğinde kemikte erozyon ortaya çıkıyor ve eklem deforme oluyor" dedi.

Vücutta devam eden bu kronik iltihaplanmanın başka organları da etkileyebileceğinin altını çizen Pehlevan, "Cilt, göz, akciğer, kalp, damar gibi organlar da romatoid artrit hastalığında hasar görebilen organlar. Romatoid artrit hastalarının yaklaşık yüzde 40'ında eklemde görülen belirtilere ek olarak bu organlara bağlı problemlerle de karşılaşıyoruz" diye konuştu.

EKLEM, GÖZ VE AKCİĞERDE HASAR MEYDANA GELİYOR

Romatoid artritin otoimmün bir hastalık olduğunu vurgulayan Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Pehleven, "Romatizma olarak tanımladığımız bu hastalık aslında bağışıklık sistemindeki bir düzensizlikten kaynaklanıyor. Normalde bildiğiniz gibi bağışıklık sistemi vücuda giren zararlı mikroorganizmaları tanıyıp onları yok etmekle görevli. Romatoid artritte ise bağışıklık sisteminin işleyişinde bir sorun ortaya çıkıyor ve bu sistem vücudun kendi yapılarına zarar vermeye başlıyor. Sonuç olarak da eklem, göz, akciğer, kalp gibi yapılarda hasar meydana geliyor" ifadelerini kullandı.

İLK BELİRTİLER EKLEMDE GÖRÜLÜYOR

Romatoid artritin ilk belirtilerinin genellikle eklemlerde görüldüğüne dikkat çeken Pehlevan, "Romatizmanın ilk etkilediği yerler çoğunlukla el ve ayak parmak eklemleri oluyor. Hastalık ilerledikçe el bileği, ayak bileği, diz, dirsek, kalça ve omuz eklemlerini de etkisi altına alıyor. Ayrıca hastalarda eklemler genellikle vücutta simetrik olarak tutuluyor. Yani hastanın sağ eldeki el bileği etkilendiyse aynı etkilenmeyi sol el bileğinde de görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkilenen eklemde görülen semptomlarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Pehlevan, "Eklemde ağrı, kızarıklık, şişlik, hassasiyet ortaya çıkıyor. Hastalarda sabah uyanınca veya uzun süre hareketsiz kalınca belirginleşen tutukluk, eklem katılığı görülür. Ayrıca saydığım eklem problemlerine ek olarak hastalarda iştahsızlık, yorgunluk, ateş gibi belirtilerle karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.

Romatoloji Uzmanı Pehlevan ayrıca hastalığın atak dönemlerinde belirtilerin şiddetlenebileceğini, remisyon olarak adlandırılan sönümleme dönemlerinde ise belirtilerin hafifleyebileceğini belirtti.

TEDAVİDE EGZERSİZİN ROLÜ BÜYÜK

Romatizma tedavisinin, hastalığın şiddetine ve hastanın ne zamandır bu hastalığa sahip olduğuna göre değişiklik gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Pehlevan, şu bilgileri paylaştı:

"Romatoid artrit tedavisinde farklı ilaç grupları kullanılabiliyor. Hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. İlerleyici sakatlığın önüne geçmek için erken tedaviye başlanmalıdır. Yine biyolojik ilaç dediğimiz son dönemlerde kullanıma girmiş yeni ajanları da romatizma tedavisinde verebiliyoruz. Romatoid artritli hastaların eklemlerinde hareket kısıtlılığı gelişmemesi, yaşam kalitelerinin yüksek kalması için egzersize önem vermeleri gerekir. İlaç tedavisiyle birlikte egzersiz yapılması hastaların ilerleyen dönemlerde hareket kısıtlılığı yaşamasının önüne geçiyor. Bu tedavi yaklaşımı ile hasta ellerini, ayaklarını rahatça kullanabiliyor. Öz bakımını başkalarına ihtiyacı olmadan yapabiliyor. Düzenli egzersiz de romatoid artriti olan hastalara önerdiğimiz bir diğer uygulama."


Romatizma tedavisinde egzersizin etkisi büyük

Kadıköy, Türkiye, Kalp, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Romatizma tedavisinde egzersizin etkisi büyük' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi 13:50 Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu 13:32 Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı 13:20 Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı
Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız 12:48 Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu 12:25 Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı 12:14 Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı
Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün 11:50 Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı 11:42 Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
13:49 Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi
13:33 Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?
13:31 Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu
13:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 11 Ekim 2021
13:19 Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı
12:57 Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı
12:47 Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız
12:33 Apple resmen duyurdu! Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor
12:25 Reynmen paylaştı, Begüm Polat 15 saniyede fenomen oldu
12:23 Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar
Fatih Altaylı'nın manidar paylaşımı! Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı Fatih Altaylı'nın manidar paylaşımı! Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı         
13:54
Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?         
13:34
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 11 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 11 Ekim 2021         
13:31
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş         
12:32
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar         
11:46
7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor         
11:22
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi         
11:00
Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
10:58
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 13:59:09. #1.13#
SON DAKİKA: "Romatizma tedavisinde egzersizin etkisi büyük" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement