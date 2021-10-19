Son dakika haber | Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut oldu

Son dakika haberi: Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşındaki kişinin organları, 6 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşındaki kişinin organları, 6 hastaya nakledilmek üzere alındı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta zehirlenme nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.D, hayata tutunamadı. Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü ekibi, beyin ölümü gerçekleşen A.D'nin ailesinden organlarının bağışlanması için onay aldı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonun ardından A.D'nin akciğeri Ankara Şehir Hastanesi, karaciğeri Bursa'daki özel bir hastane, böbrekleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve korneaları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara gönderildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Organ bağışının artırılmasına yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Vatandaşların konu hakkında bilinçli olması, organ bağışlarının artmasını sağlayacak ve başka canların hayata tutunmasına vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

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