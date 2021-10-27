Üye Girişi
Uzmanından lokantalarda 'baharatlık' uyarısı - Son Dakika

Uzmanından lokantalarda 'baharatlık' uyarısı

27.10.2021 15:09

Uzmanından lokantalarda 'baharatlık' uyarısı Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: "Lokantalardaki masalarda ortak kullanılan ürünler enfeksiyonun yayılmasında etken rol oynuyor" KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik...

Uzmanından lokantalarda 'baharatlık' uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker:

"Lokantalardaki masalarda ortak kullanılan ürünler enfeksiyonun yayılmasında etken rol oynuyor"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, lokantalarda ortak kullanılan ürünlerin korona virüsün yayılmasında etken rol oynadığını söyleyerek, "İşletmeler özellikle ağzı açık ikram ve turşu gibi ürünler ya da tek kullanımlık tuz, karabiber gibi ürünlerin tek kullanımlık uygulamasına geçebilir" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, kış aylarının gelmesiyle insanların kapalı ortamlara girdiğini ve bundan dolayı daha fazla vaka ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Toker, "Maalesef 2 yıla yakın bir süredir Covid-19 pandemisi ile uğraşıyoruz. Vaka sayıları yaz döneminde düşse bile kışın kapalı ortamlar nedeniyle daha fazla vaka ile karşı karşıyayız. Özellikle sosyal ilişkilerin artması ve bu dönemde ekonomik sıkıntılardan dolayı kısıtlamaların eskisi kadar uygulanamamasından dolayı bu kışta zor bir süreç gibi geçireceğiz gibi duruyor. Kısıtlama değil ama kişilerin kendi tedbirleri geçerli. Yani maske, mesafe ve hijyen kapalı ortamların sık havalandırılması diyoruz ama bunun yanı sıra kullandığımız sosyal ortamlardaki ortak eşyalar, özellikle market, restoran ve AVM gibi sık gidilen mekanlarda kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

"Lokantalardaki masalarda ortak kullanılan ürünler enfeksiyonun yayılmasında etken rol oynuyor"

Toker, "Özellikle restoranlarda gıda tüketimi olduğu için maskelerimizi çıkartmamız gerekiyor. Burada ortak kullanılan ve masa üzerinde bulunan karabiber, tuzluk, pul biber, menüler gibi beraberinde turşu ya da ikram gibi sürekli açıkta bulunan ürünler maalesef enfeksiyonun yayılmasında etken rol oynuyor. Bunlar gıda tüketimi ile alakalı değilmiş gibi olduğu için tekrar tekrar temizlenmiyor ve bütün vatandaşlar bunlara temas etmek durumunda kalıyor. Bunun sonucunda da el hijyeni sağlamadan yemeğini de tüketiyor. Bu da maalesef bulaş hızını hızlandırıyor. Bu noktada işletmeler bu tür ortak kullanımları kısıtlayabilir. Özellikle ağzı açık ikram ve turşu gibi ürünleri ya da tek kullanımlık tuz, karabiber gibi ürünleri tek kullanımlık uygulamasına geçebilir. İnsanların birbirlerine temasını azaltmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Uzmanından lokantalarda 'baharatlık' uyarısı
Uzmanından lokantalarda 'baharatlık' uyarısı
Uzmanından lokantalarda 'baharatlık' uyarısı
Uzmanından lokantalarda 'baharatlık' uyarısı

Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji, Koronavirüs, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından lokantalarda 'baharatlık' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim 15:04 İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim 14:49 Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim 14:25 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim
Eski Bakan Bülent Akarcalı, 13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı 13:52 Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı 12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler 12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler

Son Dakika Haberleri
15:04 Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor
15:04 İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim
14:49 Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim
14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız
14:24 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim
14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı
13:53 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı
13:52 Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı
13:45 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi
13:25 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı
Sürekli Fatih Terim'le kıyaslanan Sergen Yalçın noktayı koydu: Onunla yarışmak zor Sürekli Fatih Terim'le kıyaslanan Sergen Yalçın noktayı koydu: Onunla yarışmak zor         
15:11
Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor         
15:04
Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız         
14:48
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı         
13:54
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler         
12:44
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 15:19:15. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanından lokantalarda 'baharatlık' uyarısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement