Hakkari Derecik\'ten entübe 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Van\'a ulaştırıldı

Hakkari'nin derecik ilçesinde metabolik hastalığı olan 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Hakkari'nin Derecik Devlet Hastanesi'nde metabolik rahatsızlığı (entübe) olan 3 yaşındaki kız çocuğu ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Bölge Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Derecik ilçesine giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.