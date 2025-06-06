Hamile Anneye Karaciğer Nakli, Sağlıklı Doğum - Son Dakika
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Sağlık

Hamile Anneye Karaciğer Nakli, Sağlıklı Doğum

Hamile Anneye Karaciğer Nakli, Sağlıklı Doğum
06.06.2025 11:11
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Malatya'da 15 haftalık hamile İpek Demir'e yapılan karaciğer nakli sonrasında sağlıklı bir bebek dünyaya geldi.

Malatya'da 15 haftalık hamileyken karaciğer yetmezliği teşhisi konulan anne, yapılan başarılı nakil operasyonuyla hem sağlığına kavuştu hem de bebeğini dünyaya getirdi.

Şanlıurfa'da yaşayan 27 yaşındaki İpek Demir'e, hamileliği sırasında yapılan bir kontrolde karaciğer enzimlerinin yüksek çıkması üzerine karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Tedavi için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne yönlendirilen Demir'e, doktorlar hamileliğin 15. haftasında karaciğer nakli yapılmasına karar verdi. Donör olarak kız kardeşi uygun bulundu ve karaciğerinden alınan doku başarılı operasyonla nakledildi.

Ardından gebelik süreci uzman doktorlar tarafından yakından takip edilen Demir, sağlıklı bir şekilde doğum yaptı.

"Dünyada çok nadir görülen bir durum"

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rauf Melekoğlu, AA muhabirine, hastanede nadir görülen bir vakayı başarıyla yönettiklerini söyledi.

Anne ve bebeğini sağlıklı görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Melekoğlu, şunları kaydetti:

"Karaciğer nakli yapılan hastamızı, gebeliğinin sonuna kadar takip ettik ve doğumu gerçekleştirdik. Gebelikte karaciğer nakli, dünyada çok nadir görülen bir durum. Literatürde bu konuda bazı çalışmalar olsa da bugüne kadar yaklaşık 20 vaka bildirilmiş. Bunların yalnızca çok az bir kısmı gebeliğin sonuna kadar sağlıklı şekilde ilerleyip doğumla sonuçlanmış. Türkiye'de ise daha önce bildirilen bir vaka bulunmuyor. Öncelikle medikal tedavi denedik, ancak yanıt alamayınca hasta yakınlarıyla birlikte nakil kararı aldık. Operasyon başarılı geçti ve doğum da sorunsuz gerçekleşti. Anne ve bebek sağlıklı."

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Sarıcı ise merkezde başarılı şekilde nakil yaptıklarını dile getirdi.

Ekibine teşekkür eden Sarıcı, "Hastayı gördüğümüzde gebe olduğunu öğrendik. Bir an önce bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Hastanın gebeliği boyunca takibini yaptık. Kız kardeşinin verici olmasıyla nakli yaptık. Erkek çocuk dünyaya geldi ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Hastamıza sağlıklı ömürler diliyorum." dedi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Yılmaz da merkezin nakil konusunda deneyimli olduğunu ifade ederek, "Hastamız gebeliği sırasında karaciğer nakli geçirdi ve 37. haftada doğumu başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hem annenin hem de bebeğin sağlık durumu iyi. Bu bizim için sevindirici bir gelişme." ifadesini kullandı.

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gönültaş ise ameliyat sürecini diğer bölümlerle işbirliği yaparak gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Benim için mucize oldu"

Bebeğini sağlıkla dünyaya getiren İpek Demir de ameliyatı yapan doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

Demir, duygularını şöyle dile getirdi:

"Benim için mucize oldu. Allah'a şükürler olsun. Bebeğimi kaybetme riskini söylediklerinde kötü hissettim. Sonradan zaman geçtikçe sıkıntıları ve riskleri göze aldım. Güvenim de boşa çıkmadı. Kız kardeşimin de durumu iyi. Ameliyatımın ciddi olduğunu bilmiyordum. Benimle çok ilgilendiler evimde gibi hissettim. Şu an ilk çocuğum olduğu için duygusu farklı ve tarifi yok."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Hamile Anneye Karaciğer Nakli, Sağlıklı Doğum - Son Dakika

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