Hamile olduğunu sanıyordu, karnından 15 kilo kist çıktı - Son Dakika

Hamile olduğunu sanıyordu, karnından 15 kilo kist çıktı

Hamile olduğunu sanıyordu, karnından 15 kilo kist çıktı
Son Güncelleme: 01.10.2023 00:15

Kocaeli'de hamile olduğunu düşünen kadının karnından 15 kilo kist çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor, "32 yıldır cerrahi mesleğinin içerisineydim, bu büyüklükte bir kitle görmedim" dedi.

Gebze'de yaşayan 37 yaşındaki Mona Dahhan, 3 ay önce mide bulantısı ve ağrısı yaşamaya başladı. Karnı şişmeye başlayan kadın hamile olduğunu düşünerek, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde hamile olmadığı anlaşılan kadın, Kocaeli Şehir Hastanesine yönlendirildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Karanfil tarafından yapılan kontrollerde kadının karnında kist olduğunu belirlendi. Karanfil, meslektaşı Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Çiftçi'ye durumu anlattı. İkilinin istişaresi neticesinde ameliyat kararı aldı. Patlama riski olan kütle, 1 buçuk saat süren zorlu operasyonla çıkarıldı. Başarılı ameliyatla kadın sağlığına kavuşurken, 15 kilo kisti görenler gözlerine inanamadı. Patoloji sonucunun ardından kistin ne olduğu tespit edilecek.

Hamile olduğunu sanan kadının karnından 15 kilo kist çıktı

"HAMİLE OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜM"

Karnındaki şişlik dolayısıyla hamile olduğunu düşünen Mona Dahhan, "Karnımda ağrı oldu ve dinmedi. Adetim gecikti bunun üzerine hamile olduğumu düşündüm. Ayak ve kollarımda ağrıyınca doktora başvurdum. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ndeki kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurdum, doktor karnımda kist olduğunu söyledi ve Kocaeli Şehir Hastanesine yönlendirdi. Ameliyatım iyi geçti doktorum Mehmet Karanfil, Ali Çiftçi ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Ameliyat sonrası karnımdan çıkan kisti görünce çok şaşırdım, başarılı ameliyat geçirdim şu anda kendimi iyi hissediyorum" dedi.

"BU BÜYÜKLÜKTE BİR KİTLE GÖRMEDİM"

Hamile olduğunu sanan kadının karnından 15 kilo kist çıktı

Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Karanfil, "Hastayı muayene ettim, karnında 4 kadranı da dolduran, elle dokununca sınırları belirlenen kitle tespit ettim. Bunun üzerine ileri tetkiklerimizi yaptık, kitlesel olduğunu tespit ettik ve hastayı operasyona hazırladım. Doktor Ali Çiftçi ile ameliyatta başarılı operasyon gerçekleştirdik. Hastanın karın kısmını açtığımızda çok heyecanlandık. 'Kitleyi çıkarabilecek miyiz?' diye düşündük çünkü kitlenin yanında hayati organlar ve damarlar vardı. Kısa sürede olaya hakim olduk ve başarılı şekilde kitleyi çıkardık. Yaklaşık 32 yıldır cerrahi mesleğinin içerisineydim, bu büyüklükteki bir kitle görmedim, bu yüzden çıkartırken çok heyecanlandım. Sonuç başarılı oldu ve hastam sağlığına kavuştu. Bize bu imkanları sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne bu hizmeti vermek beni çok gururlandırdı" diye konuştu.

Hamile olduğunu sanan kadının karnından 15 kilo kist çıktı

"15 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Kitleyi gördüğünde şaşırdığını söyleyen Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Çiftçi, "Yaklaşık 1 buçuk saat süren ameliyatla kitleye ulaştık, kitlenin karnın tüm katmanlarını doldurduğunu gördük. Kitleyi çıkardıktan sonra kitlenin yaklaşık, 40x35 santimetre boyutunda ve 15 kilogram ağırlığında olduğunu tespit ettik. Hastamız büyük bir cerrahi operasyon geçirdiği için yoğun bakım ünitesine alındı. 2 gün sonra herhangi bir olumsuzluk yaşamayan hasta servise alındı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyken meslektaşlarım 10 kilogram ağırlığında kitle çıkarmışlardı. O kitleyi görünce baya şaşırmıştım ama bu hastamızı görünce daha çok şaşırdım. Çıkardığımız bütün materyalleri patolojiye gönderiyoruz. Patoloji materyalleri gelmeden bu konu hakkında konuşmak yanlış. Ameliyat öncesinde patlama ihtimalinden dolayı biyopsi yapma yoluna gitmedik. Kistin ne olduğunu öğrenmek için patoloji sonucunu bekliyoruz" ifadelerini konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hamile olduğunu sanıyordu, karnından 15 kilo kist çıktı - Son Dakika


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