Hasta intihar girişiminde bulunurken hemşireler bir birlerinin saçı düzeltip sigara içti

İngiltere'de akıl sağlığı hastanesinde tedavi gören 20 yaşındaki Bren McFarlane, odasında intihar etti. Başlatılan soruşturma kapsamında, Bren'in intihar ettiği anlarda gözlem odasındaki hemşirelerin saç yaptıkları, elektronik sigara içtikleri ve telefonları ile uğraştıkları görüldü.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

20 yaşındaki Bren McFarlane, Blackpool'daki 154 yatak kapasiteli bir akıl sağlığı hastanesinde tedavi altına alındı. Bren'in kaldırıldığı hastanede dört gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma açıldı. Yapılan inceleme kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerinde genç adamın hemşirelerin ihmalkarlığı yüzünden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

GENÇ ADAM İNTİHAR EDERKEN HEMŞİRELER İZLEME YAPMIYORMUŞ

Bren'in intihar etmeye çalıştığı sırada hemşirelerin birbirlerinin saçlarını düzelttikleri, sigara içtikleri ve telefonları ile oynadıkları ortaya çıktı. Blackpool Üst Mahkemesi Yetkilisi Alan Wilson, genç adamın maruz kaldığı ihmal düzeyini vurgulamak için incelemede gösterilen bazı görüntüleri yayınladı. Görüntülerden biri, bir hemşirenin meslektaşının saçını yapmak için birkaç dakika harcadığını gösteriyor.

SAKLADIĞI İLAÇLARLA CANINA KIYMIŞ

Jüri üyeleri, Bren'in hastaneye kaldırıldıktan sonra saklamayı başardığı bir maddeyi içerek hayatına son verdiği kararını verdi. 20 dakika boyunca, genç adamın gözlemlerinin yapılmadığı süre içinde ilaçları içerek intihar ettiği öğrenildi. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi hayatını kaybeden genç adamın ailesinden özür dileyecek.