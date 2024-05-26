Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular

Geniş Video İzle

"Döner hangi kente ait?" sorusu Bursa ile Kastamonu'daki dönercileri karşı karşıya getirdi. Kastamonu'daki döner ustaları, dönerin ilk olarak Kastamonu'da yapılıp kesildiğini 1855 yılında çekilen bir fotoğrafı göstererek öne sürdü. Ustalar ayrıca yemek eleştirmeni Vedat Milör'ün de dönere "Bu bambaşka bir şey" yorumu yaptığını söylediler.

26.05.2024 09:55  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'daki döner ustaları, dönerin ilk olarak Kastamonu'da yapılmaya başlandığını iddia etti. 1855 yılında fotoğrafı çekilen dönerci ustasının Kastamonulu Hamdi usta olduğunu söyleyen döner ustaları, o tarihten itibaren dönerin tüm Türkiye'ye yayıldığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA BURSA-KASTAMONU TARTIŞMASI

1855 yılında İstanbul'da çekilen Kastamonulu dönerci Hamdi Usta'nın fotoğrafı, sosyal medyada 'döner nerenin' tartışmasını beraberinde getirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı döner kebabın Bursa'ya ait olduğunu söylerken, Kastamonu'daki döner ustaları tartışmaya tarihi bilgilerle cevap vererek, dönerin Kastamonu'ya ait bir yemek olduğunu söyledi. 1800'lü yıllardan beri süren gelenekle, kuzu, dana eti ve kuyruk yağını karıştırarak hazırladıkları döneri tırpan ile kesen Kastamonu'daki döner ustaları, dönerin ilk Kastamonu'da yapıldığını ve daha sonra tüm Türkiye'ye yayıldığını söyledi.

Kastamonu'da 1855'te çekilen fotoğrafı gösterip 'İlk döneri biz kestik' dediler

"HAYVANIN SADECE 4 BÖLGESİNDEKİ ETİ KULLANIYORUZ"

12 yaşından beri dönercilik yaptığını söyleyen Necati Topçuoğlu, "Bu döner dana eti ve kuzu eti karışık, yüzde 5 de kuyruk yağı var. Çok eskiden beri bu şekilde yapılır. Tarihine bakarsak da sadece kuzu eti kullanılır. Kuzu eti ağır olduğu için kırmızı et ile karıştırıyoruz. Büyükbaş hayvanın sadece 4 bölgesindeki eti kullanıyoruz. Döneri de tırpan ile keseriz. Yaprak döner olduğu için esnememesi gerekiyor. Bıçağa göre daha keskin oluyor. Döner ilk olarak Kastamonu'da yapılıyor. Kastamonulu bir usta yapıyor. Kastamonu döneri o dönem nasıl yapılıyorsa aynı şekilde yapılmaya devam ediyor" dedi.

Kastamonu'da 1855'te çekilen fotoğrafı gösterip 'İlk döneri biz kestik' dediler

"BURSALILAR DÖNERİ İSKENDER USULÜ YAPIYOR"

Kastamonu dönerinin özelliklerinden bahseden Abdullah Taşmancı ise "Eski ustaların verdiği tarif ile dananın sırt eti, koyun etinin her tarafını kullanıyoruz ve aralara kuyruk eti kullanıyoruz. Bizim dönerimizde kesinlikle kıyma yok. Bursalılar, Bursa dönerinin meşhur olduğunu, ilk döner olduğunu söylüyor. Onlar döneri, kıyma döneri, İskender usulü yapıyorlar. Bizim dönerimiz eski dönemden beri kullanılan döner" diye konuştu.

3 nesildir dönercilik yapan Nail Altınöz ise, "Dededen toruna 3'üncü kuşak olarak dönercilik yapıyoruz. Benden önce babam 1944'de işletmeye başlamış. Ondan önce dedem başlamış. İlk dükkanımız, Kastamonu Nasrullah Meydanı'ndaydı. Çadır usulü bir dükkanda başlamışlar. Kış mevsiminde çalışmazlarmış" şeklinde konuştu.

"İSKENDER DE KASTAMONU'DAKİ TİRİT EKMEĞİNDEN DOĞMUŞTUR"

Bursa'da yapılan İskender dönerin, Kastamonu'da yapılan tirit yemeğinden doğduğunu ifade eden Altınöz, "Kastamonu'ya orta Asya'dan gelmiş ve ismi lüle kebap olarak geçerken ilk olarak yatay olarak pişirilirmiş. Kastamonu önemli bir şehir olduğu için Candaroğulları tarafından burası tercih ediliyor. Burada da ustalarımız 'nasıl yapalım' derken, döneri dikey şekle dönüştürmüşler, çam kömürü ateşi ile pişirmişler. Şimdi Bursalılar, 'kuzu etinden dönerimizi yaparız, iskender bize ait' derler. İskenderin çıkışı da Kastamonu'da yapılan tirit yemeğinden doğmuştur. Kastamonu tiridi meşhurdur. Kastamonu simidi ile yapılır. Bu şekilde sunum yapılır. Onlarda da simit olmadığı için 'pide üzerinde yapalım' demişler. Bizimkiler farklı bir döner" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da 1855'te çekilen fotoğrafı gösterip 'İlk döneri biz kestik' dediler

"VEDAT MİLOR ÇOK BEĞENDİ"

Vedat Milor'un yıllar önce restoranlarını ziyaret ettiğini ve Kastamonu dönerini çok beğendiğini kaydeden Altınöz, "Vedat Milor ziyaret etti. Dönerini kesip ikram ettik. Genellikle ben orta yağlı döner sunarım, onun yağlı yediğini de bilmiyorum. Yediğinde 'Bu bambaşka bir şey. Bana biraz daha kes' dedi. Çok beğendi. Gittiği yerlerden bir çatal alır bırakırdı, o gün 4-5 porsiyona yakın ikram ettim. 'Ben bir daha geleceğim' dedi. Daha sonra televizyon programlarından da bizden bahsetti" dedi.

"BU LEZZETİ BAŞKA HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM"

Çocukluğundan beri yediği Kastamonu dönerinin tadından vaz geçemediğini belirten Fatih Kaya isimli vatandaş ise "Dedelerimizden miras kalan bir döner. Çocukluğumuzdan beri yemeye devam ediyoruz. Bu lezzeti başka hiçbir yerde görmedim. Kesinlikle Kastamonu dönerini tercih ederim. Bursa'nın iskenderi meşhur olabilir ama et dönerde Kastamonu. Bunun içinde hem kırmızı et hem de koyun eti var. Biz Kastamonulular olarak bundan vaz geçemiyoruz" diye konuştu.

Kastamonu\'daki dönercilerden \'\'Döneri biz icat ettik\'\' çıkışı! Fotoğrafla savundular
Kaynak: İHA

Hamdi Usta, Kastamonu, Türkiye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şükrü null: etliekmek, döner hepsi sizin. sırada baklava çiğ köfte 1 2 Yanıtla

10:57 AK Parti, sokak hayvanları için İngiltere modelini uygulayacak AK Parti, sokak hayvanları için İngiltere modelini uygulayacak
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
09:54 Cannes’ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
02:11 Hamas, İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu Hamas, İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu
22:19 İsrail’de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti İsrail'de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
09:55 Kastamonu’daki dönercilerden ’’Döneri biz icat ettik’’ çıkışı Fotoğrafla savundular Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular
09:24 Kısırlaştırma çözüm mü Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu
09:14 Trabzon’da fındığa ve çaya alternatif ürün Salebin kilosu bin 500 TL’den satılıyor Trabzon'da fındığa ve çaya alternatif ürün! Salebin kilosu bin 500 TL'den satılıyor
09:10 Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
08:22 Yasa dışı bahis yapanlara operasyon Çok sayıda gözaltı var Yasa dışı bahis yapanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var
07:40 Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı
03:01 Hatay’da aşırı sağanakta caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı Hatay'da aşırı sağanakta caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı
00:45 Reisi’nin ölümünde çarpıcı detaylar Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş
22:41 Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın 5 maçlık cezası 4 maça indi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 5 maçlık cezası 4 maça indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 11:11:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement