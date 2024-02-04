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Hastaneler dolu, soğuk havaya aldırmadan denize girdi - Son Dakika
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Sağlık

Hastaneler dolu, soğuk havaya aldırmadan denize girdi

Kastamonu'da hastanelerin hasta vatandaşlarla dolu olduğunu söyleyen bir kişi, soğuk havaya aldırış etmeden Karadeniz'de denize girerek şifa bulduğunu kaydetti. Açıksu Master yüzücüsü olan Saim Gürel, soğuk suyun şifa olduğuna inandıklarını ve bu tür aktivitelerine devam edeceklerini belirtti. İnebolu'nun kış mevsiminde yüzmek için harika bir yer olduğunu vurgulayan Gürel, herkesi Karadeniz'de yüzmeye davet etti.

04.02.2024 16:15
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"Hastaneler dolu" dedi, soğuk havaya aldırmadan şifa bulmak için denize girdi

KASTAMONU - Kastamonu'da hastanelerin hasta vatandaşlarla dolu olduğunu söyleyen kişi, soğuk havaya aldırış etmeden Karadeniz'de denize girerek şifa bulduğunu kaydetti.

Gece saatlerinde yer yer hava sıcaklığının -8 derecede seyrettiği, gündüz saatlerinde de hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Saim Gürel, soğuk havaya aldırmadan Karadeniz'in serin sularına atladı.

Sabahın erken saatlerinde İnebolu Limanı mevkisine gelen Saim Gürel, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Deniz kenarında bir süre hazırlık yapan Saim Gürel, üzerine giydiği "İstiklal Madalyalı tek ilçe İnebolu" yazılı tişörtüyle hazırlıklarını tamamlamasıyla birlikte denizde yüzdü. Bir süre denizde yüzdükten sonra tekrar sahile çıkan Saim Gürel, bir havlu yardımıyla kurulandı.

"Soğuk suyun şifa olduğuna inanıyoruz"

Açıksu Master yüzücüsü olduğunu söyleyen Saim Gürel, hastanelerin hastalarla dolu olduğunu ve insanların çeşitli virüslere yakalanarak hastalandığını belirterek, "Bizlerde soğuk suyun şifa olduğuna inanıyoruz. Bu tür aktivitelerimize devam edeceğiz" dedi.

İnebolu'nun her daim önemli ve özel bir ilçe olduğunu belirten Saim Gürel, "Açıksu Master yüzücüsüyüm. Bugün, 4 Şubat 2024 ve günlerden Pazar. İnebolu şu anda şahane, güzel bir deniz var ve bu denizi yüzmemek olmaz. Biz daha öncesinde İstanbul boğazında yüzdük arkadaşlarımızla birlikte. İstanbul'dan memleketimiz İnebolu'ya dönüş yaptık. İnebolu gerçekten harika bir yer. Kış mevsiminde yüzmek isteyenler için denizde çok güzel. Havada mükemmel. Şu anda yaklaşık 8 derece civarında dışarıdaki hava sıcaklığı. Karadeniz'de de deniz suyu sıcaklığı aynı sıcaklıkta bulunuyor. İnşallah bizlerde şimdi yüzerek kış sezonumuzu açacağız. İnebolulu ve Kastamonulu bütün arkadaşlarımızla bizlerle birlikte yüzmeye bekliyorum. Soğuk su sağlıktır, soğuk suya kendisini ve vücudunu alıştıran kışın hastalıklardan kesinlikle uzakta kalır. Görüldüğü üzere şu anda hastaneler dolu, insanlar hasta, kovid gibi, gribal enfeksiyonlar gibi hastalıklar mevcut. Bizlerde soğuk suyun şifa olduğuna inanıyoruz. Bu tür aktivitelerimize devam edeceğiz. Bizlere katılmak isteyen arkadaşlarımızı da her zaman için bekleriz. Tüm dost ve arkadaşlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Kış mevsiminde yüzmek için arkadaşlarımızı bekleriz, alışkın olmayanlarda yavaş yavaş kış mevsiminde yüzmeye alışacaklardır" dedi.

Herkesi kış mevsiminde Karadeniz'de yüzmeye davet eden Gürel, "Soğuk havada yüzdük, daha da yüzerdik ama ilk günden kendimizi zorlamaya gerek yok. Ortam güzel, İnebolu güzel. Sudan çıktıktan sonra çok fazla dışarıda kalmaya gerek yok, çünkü vücut ısınıyor. Her şey normal ve çok güzel, herkesi yüzmeye bekleriz" diye konuştu.

Hastaneler dolu, soğuk havaya aldırmadan denize girdi
Kaynak: İHA

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