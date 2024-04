Sağlık

İşte İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Kelepçelendiği sırada tokat atıldı

Hastanelerdeki yoğunluk mevsim normallerinde

KONYA - Son zamanlarda hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunluğun mevsim itibarıyla beklenen bir durum olduğunu belirten uzmanlar, panik havasına kapılmamak gerektiğini belirtti.

Konya genelindeki hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Mevsim geçişi itibarıyla bu yoğunluğun beklenen düzeyde olduğunu ifade eden Medicana Konya Hastanesi Acil Sorumlusu Dr. Elif Ünüvar, vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını istedi. Dr. Elif Ünüvar, "Bu yoğunlaşmaların asıl sebebi şu anda salgın olan gribal enfeksiyon. Aslında bu olaya salgın demeyelim mevsim itibarıyla beklediğimiz bir olay. Salgın düzeyine henüz gelmiş değil. Vatandaşların bir panik havasına kapılmamalarını isteriz. Acille başvuran hastalarımız arasında özellikle Ramazan döneminde ve 15 günlük süreçte gribal enfeksiyon tarzında, ateş, eklem ağrısı, öksürük ve halsizlik gibi şikayetleri bulunuyor. Bu şikayetlerin çoğunun yapılan tahlil ve tetkiklerde viral enfeksiyonlar olduğunu görüyoruz" dedi.

"Maske takmalarını, hijyene dikkat etmelerini istiyoruz"

Hastalarda geçmeyen ateş ve öksürük olduğunda paniklemelerin gayet normal olduğunu ve grip ile nezle gibi hastalıklardan nasıl korunabileceğini anlatan Dr. Elif Ünüvar, "Bu tarz şikayetler özellikle bir hafta, 5 gün kadar devam ediyor. Genelde yapılan testlerimizde ve tetkiklerde influenza pozitif görmekteyiz. Covid enfeksiyonlarını tek tük de olsa görmekteyiz ama sıklık olarak influenza daha ön planda bizim için. Gelen vakalarda nezle ve grip de bunun arasında var. Gripte daha çok ateş, burun akıntısı, öksürük görmekteyiz. Nezle nasıldır? Daha çok ateş olmayan burun akıntısı olmayan gribin daha hafif halidir. Özellikle hastalarımızdan bizim istediğimiz şeyler; paniğe kapılmamaları, kalabalık ortamlardan şu an için uzak durmaları veya maske takmaları, hijyene dikkat etmeleri" diye konuştu.

"Pediatri polikliniklerinde de yoğunluk var"

Hastanelerde pediatri polikliniklerinde de yoğunluk olduğunu ifade eden Dr. Ünüvar, "Ayrıca hasta grupları arasında daha çok çocuklar etkilenmekte. Şu anda özellikle dahiliye veya enfeksiyon poliklinikleri ve aciller dışında pediatri polikliniklerinde de yoğunluk var. Çocuk hastalar tabii ki okulların, kreşlerin olması veya ailelerden hastalığı kapıp vücut dirençleri olduğu için özellikle 39-40 derece ateşler görmekteyiz. Bunlar altlarında viral bile olsa tedavi edilmediğinde zatürre gibi ikincil enfeksiyonlara neden olduğu için çocuk hastalarda biraz daha hassasiyetli davranılmasını düşünüyorum. Özellikle aileler de çocuklarda geçmeyen bir ateş, geçmeyen bir öksürük varsa lütfen en yakın hastaneye veya sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Covid'in varyantı dediğimiz virüsler çok çoğalmakta ve aşırı derece devam ediyor"

Dr. Elif Ünüvar, acile başvuran vakaların dönem dönem değişiklik gösterdiğini, her hafta başka bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Ünüvar, "Bunun yanında vakalarımız özellikle dönem dönem değişiklik göstermekte. Yani her hafta başka bir durumla karşı karşıya kalmaktayız. Covid'in varyantı dediğimiz virüsler çok çoğalmakta ve aşırı derece devam ediyor. Bu virüs her gün farklı bir şekilde veya varyanta büründüğü için, mesela bir hafta kusma ve ateş gibi versiyonlarla gidiyoruz. Öteki hafta ise daha çok öksürük, eklem ağrısı gibi gidiyoruz. Bunu da semptomatik tedavilerle gerek duyarsak tahlil, tetkiklerin ardından hastaları tedavi etmekteyiz" dedi.