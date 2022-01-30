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Hastasını önce ameliyat etti, sonra kendi kanıyla hayat verdi - Son Dakika

Hastasını önce ameliyat etti, sonra kendi kanıyla hayat verdi

30.01.2022 10:10

Hastasını önce ameliyat etti, sonra kendi kanıyla hayat verdi Kocaeli'de dış gebeliğe bağlı olarak kan ve bilinç kaybıyla hastaneye gelen kadını Op. Dr. Bülent Serdar San önce ameliyat etti, sonrasında kendi kanını vererek hayata tutundurdu.

Hastasını önce ameliyat etti, sonra kendi kanıyla hayat verdi

KOCAELİ - Kocaeli'de dış gebeliğe bağlı olarak kan ve bilinç kaybıyla hastaneye gelen kadını Op. Dr. Bülent Serdar San

önce ameliyat etti, sonrasında kendi kanını vererek hayata tutundurdu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Neslihan Gürkan kan ve bilinç kaybına bağlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gittiği hastanede Gürkan'a, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bülent Serdar San tarafından dış gebelik tanısı konuldu. Doktor San, önce hastayı ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Gürkan'a kan bulunamadı, devreye Op. Dr. Bülent Serdar San girdi. Kendi kanını hastasına bağışlayan San, ikinci kez yapmış olduğu müdahaleyle hastasını hayata tutundurdu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Neslihan Gürkan'ın taburcu olduğu öğrenildi.

"Hem hayatımızı kurtardık hem kan kardeşi olduk"

Süreci anlatan Op. Dr. San, son zamanlarda Türkiye'de kan stoklarının azaldığını söylerken, Neslihan Gürkan ile kendisinin kan grubunun aynı olduğunu görünce hemen kendi kanını verdiğini söyledi. San, "Hastamız çok ciddi kan kaybetmişti. Şoka girmiş bir halde acil servise başvurmuştu. Aslında çok metanetli bir insan. Başkası bağıra bağıra gelir. Dış gebelik rüptürü yaşıyordu. Neredeyse bütün kan değerleri tükenmiş ve tansiyonu sıfıra yakındı. Dokunur dokunmaz hemen ameliyathaneye alınmasını söylemiştim. Gerçekten de karın boşluğunda sol tüpten kaynaklanan rüptüre dış gebeliği bulduk. Hepsini temizledik ve ameliyatımızı başarılı bir şekilde yaptıktan sonra hastamızı servisimize aldık. Fakat servise aldıktan sonra yoğun kan kaybı yaşayan hastaların kendilerini toparlayabilmeleri için kan transferi gerekiyor. Bu aralar Türkiye'de kan stoklarında bir azalma var. Yoksa böyle kan sıkıntımız olmazdı. Hastamız ve yakınları kan bulmakta zorlandılar. Ancak 1 ünite kan bulabildiler. Başı dönüyor ve gözü kararıyordu. En son bu çaresizlikleri görünce baktım ki kan grubu, benim kan grubum. Ondan sonra hemen aşağı indim ve kendi kanımı verdim. Sonra da kan kardeşi olduk zaten. Bugün de kendisini mutlu bir şekilde taburcu edebilmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyim. Güzel bir iş oldu. Hem hayatımızı kurtardık hem de kan kardeşi olduk" şeklinde konuştu.

"Dış gebelik hayatı tehdit ediyor"

Hastasında görülen dış gebelik durumunun ciddi bir patolojik sorun olduğunun altını çizen San, "Kendisini genelde belli etmiyor. Ancak son noktada şiddetli ağrılar ve şoklarla gösteriyor. Son yıllarda Türkiye'de de artıyor. Dış gebelik, tüplere yerleşen ve hayatı tehdit eden çok ciddi bir patoloji. Bu nedenle gebeliğin erken döneminde hekimlerle irtibatta olmaları önem arz ediyor. Doktorlarımız dış gebeliği atlayabiliyor. O yüzden hep karın ağrısı yaşayan, kansızlığı olan ve ciddi bir sıkıntıyla gelen hastalarda, gebelik testini erkenden isteyip dış gebelik olabileceğini düşünmek gerekiyor" dedi.

"Belirtilerimden ben de haberdar değildim"

Belirtilerden kendisinin de haberi olmadığı için şok olduğunu belirten Neslihan Gürkan ise "Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde toparladım, düzeldim. Çünkü belirtilerimden ben de haberdar değildim. Kendisi sayesinde çabucak toparladım" ifadelerini kullandı.

Hastasını önce ameliyat etti, sonra kendi kanıyla hayat verdi
Hastasını önce ameliyat etti, sonra kendi kanıyla hayat verdi
Hastasını önce ameliyat etti, sonra kendi kanıyla hayat verdi

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Türkiye, Gebelik, Kocaeli, Gebze, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hastasını önce ameliyat etti, sonra kendi kanıyla hayat verdi - Son Dakika


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