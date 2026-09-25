Hatay'da 31 haftalık prematüre bebeğin bağırsak tıkanıklığı ameliyatla giderildi - Son Dakika
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Hatay'da 31 haftalık prematüre bebeğin bağırsak tıkanıklığı ameliyatla giderildi

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Hatay\'da 31 haftalık prematüre bebeğin bağırsak tıkanıklığı ameliyatla giderildi
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Hatay'da 31 haftalık, bin 300 gram doğan prematüre ikizlerden erkek bebekteki bağırsak tıkanıklığı, Defne Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatla giderildi. Bebek anne sütüyle beslenmeye başladı ve dışkısını yapabiliyor; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hatay'da 31 haftalık ve bin 300 gram ağırlığında dünyaya gelen prematüre ikiz bebeklerden erkek olanın yaşadığı bağırsak tıkanıklığı rahatsızlığı Defne Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla giderildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Begüm Pişiren tarafından ameliyat edilen Emir bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken baba Cuma Külle, "Türkiye'nin her alanda destek vermesinden dolayı Türk milletinden memnunum" dedi.

Suriye'deki iç savaşın ardından 2013 yılında Türkiye'ye yerleşen 27 yaşındaki Cuma Külle, 2022'de 25 yaşındaki Halidiye Külle ile dünya evine girdi. Evliliğinin ardından bir çocuk sahibi olan Külle çiftinin, 8 ay önce de Defne Devlet Hastanesi'nde Emir ve Lamar isimli ikiz bebekleri dünyaya geldi. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takibe alınan bin 300 gram ağırlığında doğan ikizlerden erkek olan Emir bebeğin bağırsağında tıkanıklık olduğu ve dışkılarını yapamadıkları belirlendi. Hastanede Çocuk Cerrahi Uzmanı Begüm Pişiren tarafından yapılan başarılı ameliyatın ardından Emir bebek sağlığına kavuştu. Emir bebeğin bağırsak tıkanıklığı sorununu ameliyatla çözüme kavuşturduklarını ifade eden Çocuk Cerrahi Uzmanı Begüm Pişiren, santral venöz kateteri bebeğe taktıktan sonra ikiz bebeğin anne sütü içmeye başladığını ve dışkısını yaptığını söyledi.

"Bağırsakları açtık ve aynı ameliyat sırasında damar yolu adına santral venöz kateterini (Büyük damar yolu) taktık ve işlemi başarılı olarak sonlandırdık"

Pişiren, "İkiz bebekler, 31 haftalık olarak doğduktan sonra solunum sıkıntısı olması üzerine yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı. Bana doğumlarından sonraki birinci günde, ikinci bebeğin karın şişliği olması üzerine danışıldı. Muayene ettiğimde karnında ciddi bir şişliği vardı ve sonrasında tetkikler yaptığında bağırsaklarının bir bölgesinde geçişin olmadığını fark ettim ve bunun üzerine ameliyat etme kararı aldım. Ameliyat sırasında bağırsağın tıkanıklığına sebep olan bağırsakların kendi içerisinde tıkanmasına sebep olan bir rahatsızlığı olduğunu gördük. Onu açtık ve ayrıca aynı ameliyat sırasında damar yolu adına santral venöz kateterini bilinen ismiyle büyük damar yolu taktık ve işlemi başarılı olarak sonlandırdık. Bebekler şu an çok daha iyi durumda. Ameliyat ettiğimiz çocuk da artık anne sütüyle besleniyor ve dışkısını rahat yapabiliyor. Karnı da çok rahat durumda ve genel durumu toparlamak üzerine ilerliyor. Yenidoğan bebeklerde genel olarak kilosu bin 300 grama yakın olan bir bebek olduğu için damar yolu açmak çok zor oluyor. Biz bu sebeple tıbbi olarak boyundan santral ve dediğimiz bir yöntemi kullanıyoruz. Tabii bin 300 gramlık bir bebeğe bunu yapmak çok kolay olmadı. Ancak ultrason eşliğinde yapıp yerini teyit ettiğimizde rahatlıkla kullanılabilir hale geldi" dedi.

"Bebeklerimin hasta olduğunu öğrenince üzülmüştük ama şimdi motivasyon olarak iyi durumdayız"

Yeni doğan ikiz bebeklerinin hastanede başarılı ameliyat sayesinde iyileşeceğini ifade eden baba Cuma Külle, Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek "Suriye'den Türkiye'ye 2013 yılında geldik. Burada tarla işlerinde yevmiyeci olarak çalışıyorum. İkizlerimizin doğumuna çok sevindik, eşim biraz erken doğum yaptı. Bebeklerimin hasta olduğunu öğrenince çok üzüldük. Antakya'da yaşadığımız için Defne Devlet Hastanesi'ne geldik. Doğru ve güvenilir ellere teslim ettik. Doktorumuz Begüm hanımda, bu konuda uzman olduğunu öğrendik. Bebeklerimin tedavi süreci çok iyi ilerledi. Bebeklerimin hasta olduğunu öğrenince üzülmüştük ama şimdi motivasyon olarak iyi durumdayız. Suriye'de düzen olursa gideriz ama ben Türkiye'yi daha çok seviyorum. Türkiye'nin her alanda destek vermesinden dolayı Türk milletinden memnunum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiGüncelSağlıkDefneBebekHataySon Dakika

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