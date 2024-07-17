Sağlık

Hatay'da ameliyattan kaçan glomus tümörlü hasta Van'da sağlığına kavuştu

VAN - Hatay'da glomus tümörüne yakalanan ve doktorların 'felç olabilirsin, sesin kısılır' demesi üzerine ameliyattan kaçan hasta, Lokman Hekim Van Hastanesi'nde geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Hatay'da ikamet eden ve 2 yıl önce glomus tümörüne yakalanan Nuray Enecür Gözet (42), birçok hastaneye başvurdu. Gittiği hastanelerdeki doktorların 'felç olabilirsin, sesin kısılır' demesi üzerine ameliyattan kaçtı. Daha sonra rahatsızlığının artması üzerine tekrar araştırmaya giren Gözet, sosyal medyada Lokman Hekim Van Hastanesinde başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel'e ulaştı. Dr. Başel ile görüştükten sonra Van'a gelen Gözet, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, "Nuray hanım, eskiden beri hastalığını biliyor ama biraz korkudan dolayı ameliyatı ertelemiş. En son çekilen filminde 2 santim olan tümör, burada çektiğimizde 3,5 santime yakın büyümüştü. Ama buna rağmen biz sorun yaşamadık ve çok rahat bir şekilde damarı zedelemeden ameliyatını yaptık. En kısa zamanda da taburcu olacak" dedi.

"En başta ameliyat olacaktım ama çok korkutuldum"

Hatay'da yaklaşık iki yıl önce şahdamarı tümörüne yakalandığını belirten Nuray Enecür Gözet ise doktorların korkutması üzerine ameliyattan kaçtığını vurgulayarak, "En başta ameliyat olacaktım ama çok fazla korkutuldum. 'Felç kalırsın, ses kısıklığı olur' diye birçok şeyden dolayı korktum ve ameliyattan kaçtım. İstanbul dediler, Ankara dediler. Daha sona yine bir araştırma içerisine girdim. Çünkü son derece rahatsızlıklarım artmıştı. Bayılma hissi, ses kısıklığı ve ellerimde titremeler gibi. Daha sonra Halil hocamızın ismini internette gördüm. 300'ü aşkın glomus tümörü ameliyatı yapmıştı. Normalde bir doktor ömrü hayatında 2 ya da 3 kez görebiliyordu. Beni buraya getiren en büyük sebeplerden biri ise Halil hocam bana 'korkma gel' dedi. Bende korkmayacağım, gideceğim dedim ve buralara kadar geldim. Şuanda sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Halil Hoca Türkiye'nin çok büyük bir değeri"

Porf. Dr. Halil Başel'in Türkiye'nin çok büyük bir değeri olduğuna dikkat çeken Gözet, "Bu hastalığa yakalanan vatandaşlar kesinlikle korkmasınlar. Bu hastanede Halil hocadan personeline kadar herkes o kadar iyi o kadar güzel ki anlatamam. Bu şekilde göründüğüme bakmayın çok mutluyum ve çok iyiyim. Halila hocama teşekkür ederim" diye konuştu.