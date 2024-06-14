Hayvan Dışkısında Bulunan Parazitler İnsanları Tehdit Ediyor

Sağlık

Hayvan dışkısında bulunan parazitler insanları tehdit ediyor

BURSA - Hayvan dışkılarında bulunan parazitler ile bulaşan ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen "Kist hidatik" hastalığına yakalanan anne ve kızı, Bursa Şehir Hastanesi'nde şifa buldu.

Bursa'da yaşayan 52 yaşındaki Havva Sekmen ile 27 yaşındaki kızı Yasemin Sekmen, öksürük ve göğüs ağrısı şikayeti ile Bursa Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde hayvan dışkısında bulunan parazitlerin, sebze ve meyvelere temas etmesi ile insanlara bulaşan kist hidatik hastalığı teşhisi konuldu. Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Kahraman tarafından yapılan ameliyatlar ile sağlığına kavuşturulan anne ve kızı, kısa süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Hastaların durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Kahraman, "Bize başvuran hastalarımız, öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle geldiler. Yaptığımız tetkiklerde hastaların her ikisinin akciğerinde iki taraflı olmak üzere kist hidatik olduğu tespit edildi. Aynı zamanda hastaların karaciğerinde de kistlerinin olduğu görüldü. Hastaları aynı gün operasyona alıp tek taraflı olan bölümündeki kistleri temizlemiş olduk. Farklı bir seansta diğer taraf akciğerlerindeki kistleri de çıkartıp taburcu ettik" dedi.

Sebze ve Meyveleri İyi Yıkanmalı

Kist hidatik hastalığı ile ilgili bilgiler aktaran Op. Dr. Kahraman, hastalığın "Ekinokok" adı verilen parazitlerin genelde köpek dışkısıyla temas eden çiğ sebze ve meyvelerin yenmesi sonucu bulaştığının altını çizdi. 10 binde 1 görülme sıklığı olduğu bilgisini veren Kahraman, "Paraziti taşıyan başta köpek, kedi, çakal, tilki, kurt gibi hayvanların dışkısıyla parazitin yumurtaları çevreye saçılır. Bu hayvanların kurumuş dışkısı içerisinde yumurtalar, rüzgar vb. doğal yollarla etrafa yayılarak meyve, sebze, içecekler üzerine konup bu şekilde kirlenmiş gıdaların ağız yoluyla vücuda alınmasıyla, çok çok nadiren de solunum yolundan girmesi suretiyle ya da paraziti taşıyan hayvanlara dokunduktan sonra ellerin iyice yıkanmaması sonucu hastalık insanlara bulaşır" şeklinde konuştu.

Ölüme Yol Açabilir

Hastalığın insanlarda herhangi bir belirti vermeyebileceğini ifade eden Kahraman, "En sık görüldüğü organ yüzde 60 ile 65 oranında karaciğerdir. Nadiren akciğerde de olabilir. Sıklıkla besi hayvancılığı yapılan kırsal bölgelerde görülür. Belirtiler lezyonların bulunduğu yere göre değişkenlik göstermekle beraber; öksürük, ağrı, akciğer enfeksiyonu, nefes darlığı, karaciğer yerleşiminde olanlarda safra yolu tıkanması, koyu renkli idrar, bulantı, kusma, karın ağrısı ve karın şişliği gibi şikayetlerdir. Bazen de hastalık insanlarda hiçbir şikayete neden olmayabilir. Yani yerleştiği organa göre farklı belirtiler verebilir. Ancak kistlerin patlaması kişinin ölümüyle de sonuçlanabilir" diye konuştu.

Evcil Hayvanlar Düzenli Aşılanmalı

Köpek dışkılarıyla etrafa saçılan parazitlerin dış ortamda ortalama bir yıl yaşayabildiğine dikkat çeken Kahraman, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Onun için bizim dikkat etmemiz gereken en büyük olay sebze ve meyveleri iyice yıkadıktan sonra yemeli, kedi ve köpeklere dokunduktan sonra mutlaka ellerimizi iyice yıkamalıyız. Kaynağını bilmediğimiz sular içmemeliyiz. Çocukların eve gelince ellerini iyice yıkamasını sağlamamız lazım. Eğer evcil hayvan besliyorsak onların iç parazitlerine karşı senede 4 kez, şayet evde 12 yaş altı çocuk ya da hamile birey varsa senede 6 kez aşılama yapılması gerekmektedir."

Hastalıklı Kurban Sakatatlarına Dikkat!

Son olarak yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle kesilecek olan kurbanlardan hastalıklı sakatatların çukur açılarak gömülmesi ve gelişigüzel çevreye atılmamasını önemle vurgulayan Dr. Kahraman, bu kısır döngünün kırılabilmesi için her vatandaşın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

"Öksürük şikayetiniz varsa ihmal etmeyin"

Başarılı ameliyatlar ile sağlığına kavuşan Yasemin Sekmen ise, "Bir aydan fazla bir süre geçmeyen bir öksürüğüm vardı. Sonra göğüs hastalıkları bölümüne gittim ve röntgenimde kist çıktı. Daha sonra yatışım yapıldı. Aynı şekilde annemde de çıktı, birlikte ameliyat olduk. Öncesinde öksürüğüm vardı şu anda öksürüğüm yok. Rahatım çok şükür, ağrılarım geçti. Göğüs kısmında boğazıma kadar vuran bir ağrı oluyordu. Ara ara vuruyordu. Her zaman olan bir şey değildi. Genel olarak öksürüğüm çok fazlaydı. O şekilde zaten öğrendik. Öksürük şikayetiniz varsa ihmal etmeyin. Kesinlikle doktora gidin. Benim bu şekilde ortaya çıktı çünkü" ifadelerini kullandı.