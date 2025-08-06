Hayvanları Su ile Yıkamak Yanlış - Son Dakika
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Sağlık

Hayvanları Su ile Yıkamak Yanlış

Hayvanları Su ile Yıkamak Yanlış
06.08.2025 12:09
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OMÜ'nden Hande Gürler, sıcak havalarda hayvanları suyla yıkamanın yanlış olduğunu vurguladı.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Doç. Dr. Hande Gürler, "Serinletmek amacıyla hayvanları bol suyla yıkamak, internette sıkça önerilen ancak yanlış olan bir uygulamadır ve kesinlikle yapılmamalıdır. Çünkü kedi ve köpeklerin tüyleri, onları yalnızca soğuktan değil, sıcaktan da koruyan doğal bir yalıtım sağlar" dedi.

OMÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hande Gürler, sıcak havalarda hayvanların serinlemesi için bol su ile yıkamanın yanlış olduğunu belirtti. Kedi ve köpeklerin serinleyebilmesi için gölge alanlarda tutulması ve pati altlarının nemli bezlerle silinmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Gürler, "Yaz aylarında muhakkak su tüketimi artırılmalıdır. Serinletmek amacıyla hayvanları bol suyla yıkamak, internette sıkça önerilen ancak yanlış olan bir uygulamadır ve kesinlikle yapılmamalıdır. Çünkü kedi ve köpeklerin tüyleri, onları yalnızca soğuktan değil sıcaktan da koruyan doğal bir yalıtım sağlar. Yaz aylarında tıraş ettirilmeleri, vücut ısılarını dengelemelerini zorlaştırır ve bu da sağlık sorunlarına yol açabilir. Tüy tıraşı gerekiyorsa bu işlem bahar aylarında yapılmalı, yaz mevsiminde tüyler kesilmemelidir" diye konuştu.

'İÇME SULARINA BUZ EKLENEBİLİR'

Hayvanların yaz aylarında nasıl serinletileceği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hande Gürler, "Kedi ve köpekler, insanların aksine terleme yoluyla vücut ısılarını düzenleyemez. Vücutlarında, özellikle pati altlarında bazı ter bezleri bulunsa da bu terleme mekanizması insanlar kadar etkili değildir. Bu nedenle sıcak hava koşullarında hayvanların serinlemesi için çevresel önlemlerin insanlar tarafından sağlanması gerekir. Kedi ve köpekler, vücut ısılarını ağız yoluyla yani hızlı nefes alıp vererek düzenlemeye çalışır. Bu nedenle onlar için gölge alanlar oluşturmak, serin ve havadar ortamlarda tutmak son derece önemlidir. Su tüketimi artırılarak içme sularına buz eklenebilir. Özellikle kediler buz küplerini severek tüketebilir" ifadelerini kullandı.

'ARAÇTA BIRAKILAN HAYVAN ISI STRESİ GEÇİRİP ÖLEBİLİR'

Hayvanların araç içerisinde birkaç dakikalığına bile bırakılmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Gürler, "Aşırı sıcak havalarda, yüzeysel damarların yoğun olduğu bölgeler nemli bezle nazikçe silinerek serinletilebilir ancak su dökme ya da yıkama yapılmamalıdır. Hayvanlar araçta asla bırakılmamalıdır; kısa sürede ısı stresi yaşayıp hayatını kaybedebilirler. Bu nedenle, sıcak havalarda hayvanların dışarıya çıkarılmaması ve serin, gölgeli ortamlarda tutulması önemlidir. Aşırı sıcaklarda hızlı solunum, kusma, ishal, salya salgılama gibi belirtiler görülebilir ve vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurulmalıdır. Köpekler sıcağa kedilerden daha duyarlıdır ancak kediler de serin tutulmalıdır. Aynı şekilde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da sıcaktan etkilenir. Serin, gölgeli bir ortam sağlamak, sık sık su vermek ve profesyonel destek almak sıcak havalarda hayvan sağlığını korumada en etkili yöntemlerdir" dedi.

Kaynak: DHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hayvanları Su ile Yıkamak Yanlış - Son Dakika

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