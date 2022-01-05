Hem koronavirüse hem de gribe yakalandı! Flurona, sağlık sistemini çökertebilir - Son Dakika

Hem kovid-19 hem de grip enfeksiyonunu tanımlamak için türetilmiş yeni bir terim olan "flurona", olası belirtileri ve iki enfeksiyonun birlikte yol açabileceği olumsuz etkiler nedeniyle kamuoyunda endişe yarattı.

KAYITLARA GEÇEN İLK VAKA İSRAİL'DE

Terim, İsrail'de Perşembe günü aşılanmamış 30'lu yaşlardaki hamile bir kadının her iki hastalık için de pozitif test vermesinin ardından gündeme geldi ve bu dünyada kayıtlara geçen ilk vaka oldu.

GRİP VE KOVİD-19 BİRBİRİNE ÇOK BENZER İKİ HASTALIK

Dünya Sağlık Örgütü, hem kovid-19'u hem de gribi öksürük, boğaz kuruluğu, burun akıntısı, ateş ve baş ağrısı gibi benzer belirtiler gösteren solunum yolu hastalıkları olarak nitelendiriyor. Aynı şekilde iki hastalık da enfeksiyon kapmış bir kişi soluduğunda, öksürdüğünde veya hapşırdığında damlacıklar veya aerosoller yoluyla yayılabilir.

ÖLÜM ORANLARI NET OLARAK BİLİNMİYOR

İsrail'in Petah Tikva kentindeki Beilinson Hastanesi'nin doktorlarına göre, enfeksiyon kapan ancak hafif belirtiler gösteren kadın, hem kovid-19 hem de gribi hedef alan bir ilaç bileşimi ile tedavi edildi ve Perşembe günü hastaneden taburcu edildi. Şimdiye kadar fluronanın kesinleşmiş semptomları ve neden olabileceği ölüm oranları net olarak bilinmiyor. Bilim insanları halen fluronanın nasıl yayılacağını ve yeni çifte bulaşmanın ciddiyetini araştırıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ENDİŞELENDİ

Yine de sağlık çalışanları fluronanın ortaya çıkışının dünya genelinde zaten ağır yük altındaki halk sağlığı sistemleri üzerindeki baskıyı daha da artırmasından endişe ediyor. Bu arada flurona Kovid-19 ve gribe karşı daha fazla insanın aşılanmasının yanı sıra sosyal mesafe, düzenli el yıkanması ve seyahat kısıtlamaları gibi diğer koruyucu tedbirlere uyulması çağrılarını artırdı.