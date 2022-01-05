Üye Girişi
Hem koronavirüse hem de gribe yakalandı! Flurona, sağlık sistemini çökertebilir - Son Dakika

Hem koronavirüse hem de gribe yakalandı! Flurona, sağlık sistemini çökertebilir

05.01.2022 16:32

İsrail'de hamile bir kadının aynı anda hem grip hem de koronaya yakalanmasıyla ortaya çıkan flurona, dünya genelinde büyük endişe yarattı. Çifte enfeksiyon olarak tanımlanan flurona, hastanın benzer solunum yolu hastalığı olan grip ve korona aynı anda yakalanması durumunda görülüyor. Fluronanın can kayıplarını artırıp artırmayacağı henüz kesin olarak bilinmezken, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı daha da artırmasından endişe ediliyor.

Hem kovid-19 hem de grip enfeksiyonunu tanımlamak için türetilmiş yeni bir terim olan "flurona", olası belirtileri ve iki enfeksiyonun birlikte yol açabileceği olumsuz etkiler nedeniyle kamuoyunda endişe yarattı.

KAYITLARA GEÇEN İLK VAKA İSRAİL'DE

Terim, İsrail'de Perşembe günü aşılanmamış 30'lu yaşlardaki hamile bir kadının her iki hastalık için de pozitif test vermesinin ardından gündeme geldi ve bu dünyada kayıtlara geçen ilk vaka oldu.

GRİP VE KOVİD-19 BİRBİRİNE ÇOK BENZER İKİ HASTALIK

Dünya Sağlık Örgütü, hem kovid-19'u hem de gribi öksürük, boğaz kuruluğu, burun akıntısı, ateş ve baş ağrısı gibi benzer belirtiler gösteren solunum yolu hastalıkları olarak nitelendiriyor. Aynı şekilde iki hastalık da enfeksiyon kapmış bir kişi soluduğunda, öksürdüğünde veya hapşırdığında damlacıklar veya aerosoller yoluyla yayılabilir.

ÖLÜM ORANLARI NET OLARAK BİLİNMİYOR

İsrail'in Petah Tikva kentindeki Beilinson Hastanesi'nin doktorlarına göre, enfeksiyon kapan ancak hafif belirtiler gösteren kadın, hem kovid-19 hem de gribi hedef alan bir ilaç bileşimi ile tedavi edildi ve Perşembe günü hastaneden taburcu edildi. Şimdiye kadar fluronanın kesinleşmiş semptomları ve neden olabileceği ölüm oranları net olarak bilinmiyor. Bilim insanları halen fluronanın nasıl yayılacağını ve yeni çifte bulaşmanın ciddiyetini araştırıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ENDİŞELENDİ

Yine de sağlık çalışanları fluronanın ortaya çıkışının dünya genelinde zaten ağır yük altındaki halk sağlığı sistemleri üzerindeki baskıyı daha da artırmasından endişe ediyor. Bu arada flurona Kovid-19 ve gribe karşı daha fazla insanın aşılanmasının yanı sıra sosyal mesafe, düzenli el yıkanması ve seyahat kısıtlamaları gibi diğer koruyucu tedbirlere uyulması çağrılarını artırdı.

YORUMLAR
500

İsrail, Grip, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Hem koronavirüse hem de gribe yakalandı! Flurona, sağlık sistemini çökertebilir - Son Dakika


Bu gol nasıl kaçar! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurttu Bu gol nasıl kaçar! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurttu         
21:19
Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı         
17:57
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor         
15:23
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
21:12 ABD'de çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi
20:52 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, yüz yüze eğitimle ilgili son noktayı koydu: Okullar kapanmayacak
20:43 Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan sonra Bakan Koca'dan açıklama: Pozitif vakaların karantina süresi 7 güne indirildi
20:04 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşecek
19:55 Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi
19:48 Süper Kupa sahibini buluyor! Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri belli oldu
19:40 AK Partili üyenin kendisine "geri zekalı" demesine sinirlenen Tanju Özcan adeta çıldırdı
19:34 Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde gözler masadaki ayrıntıya takıldı
19:28 Can güvenliği tehlikede! Tecavüzden yatan Mendy başka bir hapishaneye götürüldü
19:22 ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin kızının iPhone telefon kullanması İranlılardan tepki çekti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 21:27:54. #1.12#
SON DAKİKA: Hem koronavirüse hem de gribe yakalandı! Flurona, sağlık sistemini çökertebilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement