Hepatit B Hastası Kadir Yıldırım, Karaciğer Nakliyle Sağlığına Kavuştu

Sağlık

Eşine kan vermek isterken Hepatit B hastası olduğunu öğrenen, tedavi sürecinde de karaciğer yetmezliği başlayan Kadir Yıldırım, 62'nci doğum gününde kadavradan alınan organla sağlığına kavuştu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Yıldırım, 2010 yılında eşine kan vermek isterken yaptırdığı tahlil sırasında Hepatit B hastası olduğunu öğrendi.

Hastalığının ilerlemesi nedeniyle karaciğer fonksiyonlarını kaybeden Yıldırım, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesine başvurdu. Prof. Dr. Murat Zeytunlu tarafından muayene edilen Yıldırım'ın karaciğer nakli olmasına karar verildi.

Yıldırım için 4 ay önce uygun karaciğer bulundu ancak çıkan organ nakle uygun olmadığı için son anda nakil gerçekleştirilemedi. Sağlık durumu gittikçe kötüleşen Yıldırım'a mutlu haber 62'nci doğum günü olan 20 Mart sabahı geldi.

İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın karaciğeri, gerekli olan tetkiklerin ardından Prof. Dr. Zeytunlu ve Doktor Öğretim Üyesi Veysel Umman tarafından doğum gününde Yıldırım'a nakledildi.

Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilen Yıldırım, rutin kontroller için hastaneye geliyor.

Kadir Yıldırım, AA muhabirine, Hepatit B hastası olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını, ardından karaciğer yetmezliği başlayınca da yaşam kalitesinin düştüğünü söyledi.

Nakil umudunu hiç kaybetmediğini belirten Yıldırım,"Uygun karaciğer bana 8 ayda iki defa çıktı ama bazı sorunlar olunca ilkinde nakil gerçekleşmedi. Bekledik bir dört ay sonra tekrar çıktı. 20 Mart'ta ameliyat oldum. Gayet sağlıklıyım, iyiyim. En ufak bir şikayetim yok. Doğum günümde nakil oldum, yeniden dünyaya geldim. İkinci bir doğum oldu benim için Allah öyle denk getirdi. Tekrar yeni bir hayatımıza başladık." dedi.

Yıldırım, ameliyat sonrası sağlığına çok dikkat ettiğini yavaş yavaş da olsa eski yaşantısına dönmeye başladığını aktardı.

Nakil ameliyatında yer alan Dr. Öğr. Üyesi Veysel Umman ise Yıldırım'ın şanslı bir hasta olduğunu 8 ay gibi kısa sürede uygun kadavranın bulunduğunu dile getirdi.

Yıldırım'a uygun organın doğum gününde bulunduğunu öğrendiğinde şaşırdığını anlatan Umman, "Hastamız nakil ameliyatıyla sağlıklı bir hayata kavuştu. Kendisi de bunun bilincinde. İlaçlarına, kendi bakımına, enfeksiyon korumasına, hepsine dikkat eden bir hasta. Şu anda da çok sağlıklı. Hayatına güzel bir şekilde devam ediyor. Karaciğeri tuttu, bir sıkıntı olmadı. Karaciğerin üç riskli dönemi oluyor ancak bu evreleri başarıyla atlattı. Herhangi bir doku reddi gerçekleşmedi. Takiplerinde de gayet güzel gidiyor." diye konuştu.

Umman, Türkiye'de kadavradan yapılan organ nakillerinin az olduğunu, bu rakamın verilecek eğitimlerle artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.