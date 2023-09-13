Hindistan'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsü nedeniyle önlemler alınıyor - Son Dakika

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsü nedeniyle önlemler alınıyor

Hindistan\'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsü nedeniyle önlemler alınıyor
Son Güncelleme: 13.09.2023 13:46

Hindistan'ın Kerala eyaletinde nadir ve ölümcül bir beyin hasarı yaratan Nipah virüsünün yayılmasını kontrol altına almak için okullar, ofisler ve toplu taşıma araçları kapatıldı. Virüs, enfekte yarasaların, domuzların veya insanların vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla bulaşıyor. Sağlık yetkilileri, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için temasları erken tespit etmeye ve belirti gösteren kişileri izole etmeye odaklandıklarını belirtti. Kerala'da daha önceki Nipah salgınlarında birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan'ın Kerala eyaleti, nadir ve ölümcül beyin hasarı yaratan Nipah virüsünün yayılmasını kontrol altına almak için çarşamba günü bazı okulları, ofisleri ve toplu taşımayı kapattı.

Yetkililer, iki kişinin ölümüne neden olan Nipah virüsünün yayılmasını kontrol altına almaya çalışırken, virüsün vücut sıvıları yoluyla bulaşan nadir bir virüs olduğunu söyledi. Yetkililere göre virüs, enfekte yarasaların, domuzların veya insanların vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla yayılıyor.

Bir sağlık yetkilisine göre hastanede hala bir yetişkin ve bir çocuk enfekte durumda ve virüs için 130'dan fazla kişi test edildi.

Sağlık Bakanı Veena George, "Enfekte olan kişilerin temaslarını erken tespit etmeye ve belirti gösteren herkesi izole etmeye odaklanıyoruz" dedi ve virüsün türünün incelendiğini bildirdi.

İlk vakanın ardından, hastanede temas sonucu ikinci ölüm meydana geldi, ancak ikisi de ilişkili değildi. Üç federal ekip, Çarşamba günü daha fazla test için gelmesi bekleniyor.

Nipah virüsü ilk kez 1999 yılında Malezya ve Singapur'da domuz çiftçileri ve diğer hayvanlarla yakın temas halinde olan kişiler arasında salgın sırasında tanımlandı.

Kerala'nın ilk Nipah salgınında 23 enfeksiyonun 21'i öldü, 2019 ve 2021'deki salgınlar ise iki can daha aldı.

Mayıs ayında Reuters tarafından yapılan bir araştırma, Kerala'nın yarasaların virüslerini yayma riski bakımından dünya genelinde en fazla risk altında olan yerlerden biri olarak belirlendiğini gösterdi. Geniş çaplı orman tahribatı ve kentselleşme, insanları ve vahşi yaşamı yakın temas haline getirdi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sağlık

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hindistan'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsü nedeniyle önlemler alınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsü nedeniyle önlemler alınıyor - Son Dakika
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