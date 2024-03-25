İçindeki sese kulak verdi, sağlığına kavuştu
Doktorların 'masada kalırsın, felç olursun' dediği hasta Van'da yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
VAN - İstanbul'da glomus tümörüne yakalanan ve doktorların 'masada kalırsın, felç olursun' dediği 22 yaşındaki Fatma Özyurt, içindeki sese kulak verip geldiği Van'da sağlığına kavuştu.
İstanbul'da 4 ay önce glomus tümörüne yakalanan Fatma Özyurt, birçok hastaneye başvurdu. Gittiği hastanelerdeki doktorların 'çenen kesilir, masada kalırsın, felç olabilirsin' demesi üzerine arayışa geçti. Sosyal medyada Lokman Hekim Van Hastanesinde başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel'e ulaşan Özyurt, içindeki sese de kulak verip Van'a geldi. Özyurt, burada geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Fatma Özyurt'un boynunda 'Glomus vagale' dediğimiz yukarı yerleşimli bir tümör vardı. Ben filmlerini gördüğümde ilk başta çok ameliyata yanaşamadık. Çünkü yukarı yerleşimli tümörlerde, cerrahi çıkarmak çok zor olduğu için genelde ilk tercih olarak ışın tedavisi öneriyoruz. Ancak filmine baktığımızda üç ay önce çekilen film ile bizim çektirdiğimiz film arası yaklaşık 2,5 santim tümörde büyüme gördük. İlk İstanbul'da filmleri çekildiğinde 4 santim olan tümör, bizim burada yaptırdığımızda 6,5 santime ulaşmıştı. Bunun üzerine ışın tedavisinin bu hastada çok etkili olamayacağını düşündük. Çünkü bu kadar büyük bir kitleye ışın yapsak, hasta da ciddi yan etkileri olabilirdi. Tümörün yaptığımız tetkiklerde ulaşabileceğimizi gördük normalde çene kemiği kesilerek buraya ulaşılabilir. Onların da sonuçları iyi olmadığından çok yapmıyoruz. Burada yaptığımız ultrasonla tümörün alt kısmının görülebildiğini fark ettik. Bunun üzerine ameliyata karar verdik. Çok ender yapılan bir ameliyatı burada başarılı bir şekilde yaptık ve kızımızı sağlığına kavuşturduk. Allah'a şükür ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon da gelişmedi" dedi.
"Bu kadar büyük bir glomus vagale tümörünün çıkarıldığını görmedim"
Literatürde bu kadar büyük bir Glomus vagale tümörünün çıkarıldığını görmediğine dikkat çeken Başel, "Genelde ışın tedavisi yapılıyor. Ama bunu çıkartmak bizi de mutlu etti. Çünkü hastamız 65-70 yaşlarında olsa belki başka tedaviler önerilir ve bu kadar risk alınmazdı ama hastamız daha 22 yaşında. O yüzden sonuçlarının da böyle güzel olması bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.
"İçimdeki sese kulak verdim"
Fatma Özyurt ise 4 aydır hastalıkla cebelleştiğini vurgulayarak, "İstanbul'da birçok hastaneye gittim. Tümörün çok zor olduğunu, büyük olduğunu ve ilk defa böyle bir tümörle karşılaştıklarını söylediler. Çene kırılması, ağızdan girilmesi, felç olma ve ölüm riskini söylediler ama içimdeki his hep Van'a gitme taraftarıydı. Çünkü hocamızı görmüştüm. Kendini bu alanda geliştirmiş ve çok başarılı ameliyatlar yapmıştı. Hastalarıyla birebir iletişim kurdum. Gönlüm hep buradan yanaydı. İçimdeki sese kulak vererek Van'a geldim. İyi ki de gelmişim. Kendimi çok şanslı hissediyorum" diye konuştu.
(ATL-MSA-Y)
Son Dakika › Sağlık › İçindeki sese kulak verdi, sağlığına kavuştu - Son Dakika
Ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Son olarak hastanede tedavi gören Akın, sosyal medya hesabından hasta odasında çektiği bir videoyu paylaştı. Akın, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, tedaviyi evde alabileceğini ve bir süre daha antibiyotik kullanması gerektiğini belirtti.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün duyurusunda belirtildiği gibi, Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış olmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Karabük'ün son derece güvenli bir şehir olduğu ve öğrencilerin eğitimlerine huzurlu bir şekilde devam ettiği ifade edildi. KBÜ'nün akademik çalışmaları ve uluslararası çalışmalarıyla saygın bir konuma yükseldiği belirtilen açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ettiği ve dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencileri kabul ettiği vurgulandı. Açıklamada, asılsız paylaşımları yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen aralık ayında hizmete açılan Burdur Devlet Hastanesinde yapılan muayene sayısının 224 bine ulaştığını açıkladı. Hastanede 47 bin acil muayene, 2 bin 400'ü aşkın cerrahi işlem, 625'in üzerinde yoğun bakım hizmeti ve 4 bin 600'ü aşkın hasta yatırılarak tedavi gerçekleştirildi.
İftar sofralarında tüketilen çorbalar, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayarak sağlıklı bir şekilde orucunuzu açmanıza yardımcı olur. Çorba seçiminde hafif ve besleyici seçenekleri tercih etmek önemlidir. Sıvı alımını sağlar, tokluk hissi verir, besleyici olabilir, kolay hazırlanır, mideyi rahatlatır, termal rahatlama sağlar.
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan sağlık destek hattı ile vatandaşlara sağlık hizmetine daha kolay ulaşma imkanı sağlanacak. Hastanelerde başvurulması gereken bölümle ilgili bilgilendirme, randevu ve aciliyet durumuna göre çözüm yolları sunulacak. Mesai saatlerinde hizmet verecek olan destek hattı, yaşanan sorunların da iletilmesine olanak sağlayacak. Vatandaşlar, destek hattını aradıklarında danışman hekim ve iletişim personeli ile görüşebilecekler. Ayrıca, ilçelerde bulunan devlet hastanelerinin yataklı servisleri aktif hale getirilerek vatandaşlara daha verimli sağlık hizmeti sunulması hedeflenmektedir.
Seçim kampanyaları ve sonuçlarının yaklaştığı dönemlerde stres yükü artıyor. Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, adaylara ve kampanyada çalışanlara sağlıklarını korumaları için tavsiyelerde bulundu. Stresi azaltmak, sağlıklı yaşam için zaman ayırmak, düzenli egzersiz yapmak ve beslenmeye dikkat etmek önemli. Ayrıca, kronik hastalığı olanların özellikle dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) Gaziantep Şubesi iş birliğinde, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, işletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliği sorunları hakkında bilgiler verildi ve iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemi vurgulandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?