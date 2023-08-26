İddialara göre estetik operasyon sonrası mağdur olan kadın adli süreç başlattı - Son Dakika

İddialara göre estetik operasyon sonrası mağdur olan kadın adli süreç başlattı

İddialara göre estetik operasyon sonrası mağdur olan kadın adli süreç başlattı
Son Güncelleme: 26.08.2023 11:24

İzmir'de yaşayan ev kadını, estetik operasyon sonrası yüzünde derin izler oluştuğunu iddia ederek doktora karşı adli süreç başlattı.

İZMİR'de yaşayan ev kadını Gonca Akdemir (30), iddiaya göre 5 ay önce gözlerini daha çekik, yüzünü daha gergin göstermek için 42 bin TL ödeyerek geçirdiği 'badem göz' ve 'yüz germe' estetik operasyonları sonrasında mağdur oldu. Akdemir, "Evde günlerce ağladım. Yüzümde hala faça atılmış gibi izler var. Dertsiz başıma dert aldım" dedi. Ameliyatı yapan doktor ise olayın adliyeye intikal ettiğini bunun için açıklama yapmayacağını söyledi.

Karabağlar ilçesinde yaşayan ev kadını Gonca Akdemir, yüzünü daha gergin göstermek için 42 bin TL ödeyerek 'badem göz' ve 'yüz germe' estetiği yaptırdı. Özel bir merkezde 5 ay önce bıçak altına yatan Akdemir, iddiaya göre geçirdiği estetik operasyonları sonrasında mağdur oldu. Operasyon sonrası yüzünde derin izler kaldığını söyleyen Akdemir, yaşadıklarını anlattı. Akdemir, "Badem göz ameliyatı geçirdim ama olmadı. Revizyon için doktor beyin yanına gittiğimde yüz germe ameliyatını da ekledik. Ameliyatların ikisini birden aynı anda oldum. Eve geldiğimde üç gün sonra dikişlerim açıldı. Yanağımla kulağım arasında fark vardı. Bunun fotoğrafını doktor beye attığımda ertesi günü hiçbir şey yemeden hastaneye gitmemi söyledi. Hastanede bana yarım saatlik bir operasyonla bölgeyi yapıştıracağını söyledi ama beni 4 saat boyunca ameliyatta tuttu. İznim olmadan yüzüme sütür dikiş attı. Şimdi kendisine ulaşamıyorum. Asistanı beni engelliyor" ifadelerini kullandı.

'İYİLEŞMEYEN YARALARIM VAR'

İyileşmeyen yaraları olduğunu söyleyen Akdemir, "Toplamda üç kez operasyon geçirmiş oldum. Üçü de talihsiz oldu. İnanılmaz acılar çektim. Evde günlerce ağladım. İlk operasyondan bu yana 6'ncı aya gireceğiz. Hala faça atılmış gibi izler var. Birisi usturayla yüzümü kesmiş gibi göründüğü için fondötenle kapatmaya çalışıyorum. Saçımı toplayamıyorum. Sargılı gezdim, her gün hap içtim ve vücuduma zarar verdim. Ameliyat masasında uyandım bu bile bir travma. Suratım ömür boyu böyle kalacak. Bu zaten bir travma. Kafamda dikiş iğnesi unutuldu. Bunların hepsinin fotoğrafları mevcut. Kendisine hakkımı helal etmiyorum. Karşıma çıkmıyor. Kendisiyle bir kez konuşma şansı buldum onda da beni tehdit etti. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sana sıkıntı yaratırım' diyerek tehdit etti" dedi.

'BEDELİ OLACAK'

Operasyon bedelinin kendisine iade edildiğini anlatan Akdemir, "42 bin TL ödedim. Paramı hemen iade ettiler. 42 bin TL ile yüz düzeltilmiyor. Maddiyatı geçtim bana verdiği manevi zarar çok fazla. Benim hayatımdan 5 ayımı aldılar ve hala da devam ediyor. Dertsiz başıma dert aldım. Adli süreci sonuna kadar devam ettireceğim. Hem tehdit davasında hem de bana yaptıkları eziyetin sonuna kadar gideceğim. Bunların bir bedeli olacak. İstanbul'a adli tıp kurumuna gideceğim. Sonrasında bir manevi tazminat davası olacak. 100 trilyon verse suratımı geri getiremez" diye konuştu.

Ameliyatı yapan doktor ise olayın adliyeye intikal ettiğini bunun için açıklama yapmayacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Operasyon, Suç, Hukuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İddialara göre estetik operasyon sonrası mağdur olan kadın adli süreç başlattı - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Merkez Bankası'nın sert faiz artışının arkasında olası 5 neden bulunuyor
12:32 Daha attığı imza kurumadı! Beşiktaş yeni transfer Onana'yı apar topar gönderiyor
12:30 Yaz sıcağında evde bot giyen Bensu Soral, eleştirilere sessiz kalamadı
12:26 Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'ni kutladı: Gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek
12:06 Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadrosuna kattı
12:04 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı verdi: İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız?
11:46 Bakan Şimşek, Togg fabrikasını yere göğe sığdıramadı: Çok etkileyici
11:40 7 erkeğin 19 yaşındaki kadına tecavüzü AB ülkesini karıştırdı! Kimyasal hadım gündemde
11:34 "Eşime tecavüz etti" demişti, cinayetin nedeni çok başka çıktı
11:33 Sabancı çiftinin kazası Yunan basınında! Facianın nedeni aşırı güven
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2023 12:50:55. #1.11#
SON DAKİKA: İddialara göre estetik operasyon sonrası mağdur olan kadın adli süreç başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement