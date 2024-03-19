İftarda su ve çorba tüketiminden sonra 15 dakika mola vermek sindirimi rahatlatıyor

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Habibe Ramle Duzcan Yiğit, iftarda su ve çorba tüketiminden sonra 15 dakika mola vermenin sindirimi rahatlattığını belirtti.
Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yiğit, sahur ve iftar menüsünün sağlıklı karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral kaynaklı dengeli öğünler içermesi gerektiğine dikkati çekti.
Yiğit, sahur-iftar öğünlerinde ihtiyaca göre 1 veya 2 ara öğün planlanabileceğini anlatarak, şu bilgileri verdi:
"Sahur metabolizma hızını korumak ve açlık süresinin daha kontrollü olması açısından önemli bir öğündür. Sahur menüsünde yumurta, peynir, yüksek lif içeriği ile mevsim yeşillikleri, meyve, ceviz, siyez ekmeği, sade yulaf ezmesi, ev yapımı yoğurtla yapılmış tuzsuz ayran gibi seçeneklerle tokluk sürenizi uzatabilirsiniz. Sahur ve iftar öğünlerinde aşırı yağlı, tuzlu ve baharatlı yiyecek, gazlı içecek ile paketli işlenmiş ürünlerden uzak durun."
Hızlı ve aşırı beslenmenin sindirim, tansiyon problemleri, kan şekeri düzensizliklerine yol açabileceğine, öğünlerin yavaş ve çok çiğnenerek tüketilmesi gerektiğine işaret eden Yiğit, "İftarda su ve çorba tüketiminden sonra 15 dakika mola verin, sindiriminizi rahatlatın." ifadelerini kullandı.
Yiğit, iftardan 1 ila 1,5 saat sonra hafif tempolu yürüyüş ile sahur-iftar arasında yeterli su tüketimine önem verilmesi gerektiğini belirterek, tatlı ihtiyacı için meyve–yoğurt veya çiğ kuruyemişlerle ara öğün yapılabileceğini, sağlık durumuna göre porsiyon kontrolü dahilinde haftada 1-2 kez hafif sütlü tatlılar veya sade dondurma tercih edebileceğini kaydetti.
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