E ve balkon kapısından giren yarasa iki çocuğun kulağını ısırdı - Son Dakika
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E ve balkon kapısından giren yarasa iki çocuğun kulağını ısırdı

14.03.2023 17:46

Iğdır'da çocuklarının ağlama sesine uyanan aile, odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile şok oldu. Eve giren yarasa küçük iki çocuğun kulağını ısırdı.

Dün akşam Iğdır Merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda evi havalandırmak için balkon kapısını açık bırakan Deniz ailesi gece saatlerinde birisi 2 yaşında diğeri 10 aylık çocuklarının ağlama sesine uyandı.

E ve balkon kapısından giren yarasa iki çocuğun kulağını ısırdı

PERDEDE DURUYORDU

Evin lambasını yakan aile oda içinde uçan ve perdeye konan bir hayvan gördü. Hayvanı kontrol eden baba E. Deniz hayvanın yarasa olduğunu anladı. Aile, çocukları Kuzey Ali Deniz ve Şira Ece Deniz'i kontrol edince iki çocuklarının da kulaklarında ikili ısırık izleri gördü. Hemen hastaneye giden aileye kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı.

E ve balkon kapısından giren yarasa iki çocuğun kulağını ısırdı

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Aile daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi. Çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken Iğdır Devlet Hastanesi'nden konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
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Iğdır Merkez, Iğdır, Aile, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

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SON DAKİKA: E ve balkon kapısından giren yarasa iki çocuğun kulağını ısırdı - Son Dakika
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