İHH, Katarakt Ameliyat Bedelini Güncelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

İHH, Katarakt Ameliyat Bedelini Güncelledi

İHH, Katarakt Ameliyat Bedelini Güncelledi
11.07.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH, katarakt ameliyat ücretini 3 bin liradan 4 bin liraya çıkardı. Destek bekliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünya genelindeki mevcut ekonomik şartlar ve oluşan kur farkı sebebiyle 3 bin lira olan katarakt ameliyat bedelini 4 bin lira olarak güncelledi.

2007 yılında 'Siz Görürseniz Onlar da Görecek' sloganıyla katarakt ameliyatlarına başlayan İHH, bağışçıların destekleriyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki ameliyatlarını sürdürüyor.

Vakıf tarafından bugüne kadar 21 ülkede 202 bin 794 katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca, binlerce kişiye de gözlük ve ilaç tedavisi uygulandı.

İHH, dünya genelindeki mevcut ekonomik şartlar ve kur farkı sebebiyle katarakt ameliyatı bedelinde güncelleme yaptı. Buna göre, 3 bin lira olan ameliyat bedeli 4 bin lira olarak belirlendi. Döviz cinsinden yapılacak ödemeler içinse fiyatlar; 100 dolar, 90 avro ve 75 sterlin şeklinde güncellendi.

İHH tarafından yapılan açıklamada, "İyiliği Göze Alın' sloganıyla sürdürülen katarakt ameliyatları projesi ile katarakt hastalığı yüzünden görme yetisini kısmen ya da tamamen kaybeden hastalara ameliyat desteği sağlanıyor. Dünya genelinde milyonlarca kişi, teknik ve maddi imkansızlıklar sebebiyle ameliyat olamıyor. Oysa yalnızca 15 dakika süren bir ameliyat ile insanlar yeniden sağlıklı bir şekilde görebiliyor" ifadelerine yer verildi.

İHH'nın katarakt çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar, vakfın internet sitesi üzerinden destek olabiliyor.

Kaynak: DHA

Ameliyat, Katarakt, Katarakt, Ekonomi, Sağlık, Finans, Vakıf, İHH, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İHH, Katarakt Ameliyat Bedelini Güncelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor
Yemen’deki Husiler, 2 büyük kargo gemisini batırdı ve mürettebatı Kaçırdı Yemen'deki Husiler, 2 büyük kargo gemisini batırdı ve mürettebatı Kaçırdı
Kartalkaya davasında tartışma Sanık avukatları salonu terk etti Kartalkaya davasında tartışma! Sanık avukatları salonu terk etti
Mourinho Manchester United’dan eski yıldızını istiyor Anlaşma çok yakın Mourinho Manchester United'dan eski yıldızını istiyor! Anlaşma çok yakın
Hayatının baharındaki genç, arı sokmasından yaşamını yitirdi Hayatının baharındaki genç, arı sokmasından yaşamını yitirdi
Tuvalet molası veren gurbetçi 7 saat sonra bitkin halde bulundu, hayatını kaybetti Tuvalet molası veren gurbetçi 7 saat sonra bitkin halde bulundu, hayatını kaybetti
Icardi’ye Wanda Nara ile olan velayet davasında sevindirici haber Icardi'ye Wanda Nara ile olan velayet davasında sevindirici haber
A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
Cristiano Ronaldo’nun Jhon Duran’ı neden istemediği ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun Jhon Duran'ı neden istemediği ortaya çıktı

08:33
Arda Turan’dan Beşiktaş’a gözdağı Gol olup yağdı
Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
07:51
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti
PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
07:22
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
07:20
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
14:09
Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti
Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti
13:58
Teksas’ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
13:52
İletişim Başkanlığı’nda devir teslim Altun bu sözlerle veda etti
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Altun bu sözlerle veda etti
13:50
Dursun Özbek’ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama
Dursun Özbek'ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama
13:46
LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti
LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti
13:32
Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı
Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı
13:29
Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler’e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti
Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler'e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti
13:29
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:22
Giorgio Chiellini formasını giydiği eski takıma ortak oldu
Giorgio Chiellini formasını giydiği eski takıma ortak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 09:30:16. #7.13#
SON DAKİKA: İHH, Katarakt Ameliyat Bedelini Güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.