Ihlamur Fiyatları Uçuşa Geçti - Son Dakika
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Ihlamur Fiyatları Uçuşa Geçti

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Ihlamurun fiyatı 600-700 TL'den 1500 TL'ye yükseldi, talep arttı ancak toplama azaldı.

23.11.2024 09:32
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Kışın vazgeçilmezi ıhlamur fiyatını ikiye katladı

Geçen sene kilosu 600-700 TL civarında olan ıhlamurun fiyatı bin 500 TL'ye kadar yükseldi

TRABZON - Havaların soğumasıyla birlikte grip ve nezle gibi soğuk algınlığı geçiren vatandaşlar çözümü aktarlarda ararken, en çok tercih edilenler arasında ıhlamur ilk sırayı alıyor. Geçen sene kilosu 600-700 TL civarlarında olan ıhlamur, zahmetli olduğu için pek toplanmadığından fiyatı da bin 500 TL'ye kadar yükseldi.

Trabzonlu aktarlardan Muharrem Kan, bu günlerde ıhlamura çok talep olduğunu söyledi. Kan "Şu anda ıhlamura talep patlama noktasında ama gelen müşteriler ıhlamurun fiyatını çok pahalı buluyor. Çok pahalı olmasının nedeni de, kimsenin artık toplamaması. Trabzon'da herkesin mahallesinde hemen hemen birer ıhlamur ağacı vardır. Eskiden dedelerimiz hem şifa hem de güzel koksun diye bahçelere dikmişti. Artık günümüzde bir yevmiyeyi kurtarmadığı için kimse toplamıyor. Akşama kadar bir kilo toplayamayacağını bildiği için herkes pek uğraşmıyor. Ihlamur bu sene kilosu bin 500 TL. Daha önce 600-700 TL idi. Artık köylerde yaşayanlar yavaş yavaş çekildikçe, şehre geldikçe oralardaki ağaçlardaki ıhlamurlar pek toplanmıyor. Günümüzde ıhlamur dikeni hiç duymadım. Hep dedelerimizin diktiği ağaçlar mevcut. Ihlamur toplamak, işçilik ister zahmetli bir iş akşama kadar bir kilo zor toplanıyor. Dolayısıyla maddi olarak pek kurtarmıyor. Ihlamuru genellikle 50 gramlık torbalar halinde 70-75 TL'ye satıyoruz. Geçen sene aynı torba 30-35 TL idi" dedi.

Ihlamur nasıl demlenmeli?

Ihlamuru normal çay demler gibi demlenmesi gerektiğine dikkat çeken Kan, "Eskiden ıhlamuru sobanın üzerinde saatlerce rengi kahverengiye dönene kadar kaynatılıp içilirdi. Aslında bu yanlış. Ihlamur normal çay demler gibi demlenecek. En fazla on dakika bekledikten sonra içilecek. Ihlamura limon sıkılabilir güzel koksun diye karanfil atılabilir çubuk tarçın koyulabilir daha da faydalı olur. Ihlamur içildiği zaman vücuda ısı, canlılık veriyor. Isı sayesinde insan halsiz bitkin ise kendini daha güçlü hissediyor" diye konuştu.

Ihlamur Fiyatları Uçuşa Geçti
Kaynak: İHA

Ekonomi, Trabzon, Sağlık, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ihlamur Fiyatları Uçuşa Geçti - Son Dakika

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