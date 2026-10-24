İlçe Hastanesinde kurulan sistem ileri merkezlerle yarışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İlçe Hastanesinde kurulan sistem ileri merkezlerle yarışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlçe Hastanesinde kurulan sistem ileri merkezlerle yarışıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, hayırsever desteği ve vizyoner bir ekibin imzasıyla ilçe hastanelerinde ezber bozan bir başarıya imza attı. Son bir yılda hayata geçirilen dev yatırımlarla kurulan modern altyapı, tanıdan tedaviye ve solunum rehabilitasyonuna kadar il merkezlerindeki ileri tıp kompleksleriyle yarışır konuma geldi.

Kamu-hayırsever iş birliği ve ciddi hibe destekleriyle tamamen yenilenen klinikte; gelişmiş tanı laboratuvarları, girişimsel müdahale üniteleri, ileri solunum destek sistemleri ve bölgenin en kapsamlı solunum rehabilitasyonu salonu hizmete sunuldu.

Sevk Eden Değil, Yerinde Tedavi Eden Model

Klinikte sunulan hizmetlerin genişletilmesiyle hastaların sağlık hizmetine yaşadıkları ilçede erişiminin kolaylaştırılması ve il dışına sevk ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor. Yatırımlar, ilçede nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

İlçe Hastanesinde kurulan sistem ileri merkezlerle yarışıyor
İlçe Hastanesinde kurulan sistem ileri merkezlerle yarışıyor
İlçe Hastanesinde kurulan sistem ileri merkezlerle yarışıyor
İlçe Hastanesinde kurulan sistem ileri merkezlerle yarışıyor
İlçe Hastanesinde kurulan sistem ileri merkezlerle yarışıyor
İlçe Hastanesinde kurulan sistem ileri merkezlerle yarışıyor
Devlet HastanesiIspartaYalvaçSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
14:24
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
14:11
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
12:24
Kürsüden duyurdu Aziz Yıldırım’dan bomba İsmail Kartal kararı
Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:37
Ürdün’de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah’tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 14:45:50. #7.13#
SON DAKİKA: İlçe Hastanesinde kurulan sistem ileri merkezlerle yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei